Découvrez l’expérience sonore haut de gamme avec les meilleurs casques ouverts

Pour les ingénieurs du son et les amateurs de musique, les casques ouverts sont essentiellement l’outil ultime pour obtenir un son de haute qualité. Oui, même les meilleurs casques ouverts ne peuvent pas offrir d’annulation de bruit ou d’annulation de bruit active. Mais ce n’est pas réellement ce pour quoi ils sont conçus.

Au lieu de cela, la nature ouverte de ces casques est conçue pour laisser l’air passer à travers les écouteurs. Cela finit par donner un son naturel et beaucoup plus clair qui élimine la résonance ou l’accumulation des basses. En d’autres termes, le son des casques ouverts ne semble jamais confus.

De plus, les casques ouverts sont connus pour leur meilleure production stéréo et leur son ouvert. Vous aurez l’impression d’être dans la même version que les musiciens.

Cependant, tous les casques ouverts ne proposent pas la meilleure expérience audio ouverte possible. Il y en a certains qui sont meilleurs que d’autres. Et si vous continuez à lire, vous pourrez tout apprendre à leur sujet.

Beyerdynamic DT 900 Pro X – Les meilleurs casques ouverts en général

La gamme de casques Pro X de Beyerdynamic vise à améliorer la gamme Pro classique. Ainsi, dans ce sens, le Beyerdynamic DT 900 Pro X est essentiellement une version améliorée du DT 900 Pro classique.

Mais la question est : à quel point ce casque ouvert est-il bon en termes de son ? Pour la version Pro X, Beyerdynamic a intégré le tout nouveau transducteur STELLAR.45. Ce transducteur offre des performances améliorées et donne au casque un nouveau look radicalement différent.

Cependant, ce n’est pas la seule raison pour laquelle le Beyerdynamic DT 900 Pro X se retrouve en tête de cette liste des meilleurs casques ouverts. Le casque offre une impédance de 48 ohms, ce qui rend les drivers suffisamment forts et percutants. Et lorsque vous le connectez à un amplificateur de casque de studio, l’expérience sonore devient encore meilleure.

Points forts principaux du Beyerdynamic DT 900 Pro X

Vient avec une nouvelle configuration de drivers avancée

Dispose d’un design axé sur le confort

Offre un excellent son

Présente une construction durable

➡️ Voir l’offre Beyerdynamic DT 900 Pro X

Philips SHP9500 – Les meilleurs casques ouverts bon marché

Il est vraiment difficile de trouver une paire de casques ouverts abordables qu’il est facile de recommander. Tout en essayant de maintenir un prix bas, les fabricants négligent les matériaux de construction et le design. Mais, bien que le Philips SHP9500 soit fabriqué avec des matériaux moins chers, la qualité de construction est vraiment décente.

Ce qui est plus important, c’est que cette paire de casques ouverts présente une bonne quantité de rembourrage. De plus, les écouteurs du casque sont assez spacieux. Cela contribue à un meilleur confort lors de sessions d’écoute prolongées.

Mais la qualité sonore est en réalité ce qui fait du Philips SHP9500 un excellent choix comme l’un des meilleurs casques ouverts. Ce casque circum-aural peut offrir une scène sonore passive qui donne une sensation d’ouverture et d’espace raisonnable.

Cependant, le casque manque de basses profondes, ce qu’il compense en augmentant les basses élevées. Les médiums sont également assez plats et raisonnablement bien équilibrés. Ainsi, vous êtes sûr d’entendre des voix détaillées et des instruments de tête clairs.

Points forts principaux du Philips SPH9500

Offre un son neutre et spacieux

Dispose d’un design raisonnablement confortable

Les médiums sont très plats

Abordable et offre une offre supérieure

➡️ Voir l’offre Philips SPH9500

Focal Utopia – Les meilleurs casques ouverts haut de gamme

Le Focal Utopia est un choix parfait pour les professionnels et les fanatiques de musique prêts à investir beaucoup. À première vue, vous pourriez penser, pourquoi quelqu’un envisagerait-il même de l’acheter ? Eh bien, il figure dans cette liste des meilleurs casques ouverts pour une raison.

Initialement lancé en 2016 et ensuite réédité en 2022, le Focal Utopia est doté d’une construction luxueuse. Il a un serre-tête en cuir véritable, des coussinets d’oreille en mousse à mémoire d’agneau et des fixations en carbone recyclé. Chaque paire est livrée avec un étui en faux cuir noir et des câbles haute fidélité.

En termes de performances sonores, les casques ouverts viennent avec des drivers inclinés de 40 mm. Avec un dôme M en béryllium pur et une bobine acoustique supérieure, ces drivers offrent une production sonore naturelle. Pour être précis, le son de ces casques est spacieux et incroyablement détaillé.

Points forts principaux du Focal Utopia

Excellente qualité sonore

Confortable et de qualité de construction haut de gamme

Associé à des accessoires haut de gamme

Aspect luxueux

➡️ Voir l’offre Focal Utopia

Audio-Technica ATH-R70x – Également un excellent choix

Audio-Technica ATH-R70x est une paire de casques phare qui offre le bon équilibre entre confort et qualité sonore. Ils sont dotés de drivers spécialement conçus associés à un boîtier en maille d’aluminium acoustiquement transparent. Le boîtier en maille n’est pas là que pour l’esthétique, cependant.

Cela permet aux casques ouverts d’offrir un son naturel. Si vous êtes un professionnel, vous apprécierez grandement la note d’impédance du casque. Elle est de 470 ohms, vous pouvez donc l’utiliser avec un amplificateur de casque puissant. En réalité, il est recommandé d’utiliser un amplificateur haut de gamme. Avec lui, le casque offre les meilleures performances.

Audio-Technica a également intégré un design unique de serre-tête ‘3D wing’. Ce design aide cette paire de casques ouverts à offrir un confort supérieur. Et grâce à sa construction légère, vous pouvez porter ce casque pendant des heures sans aucun problème de confort.

Points forts principaux de l’Audio-Technica ATH-R70x

Offre une performance sonore de premier plan

Dispose d’une excellente séparation stéréo

Léger et confortable à porter

Idéal avec un amplificateur de casque professionnel

➡️ Voir l’offre Audio-Technica ATH-R70x

Actualité mobile et vidéo du moment