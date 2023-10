Si tu as aimé Baldur’s Gate III, tu ne peux pas manquer ce super film sorti cette année.

Ce film est tout ce dont un fan de Baldurs Gate III a besoin pour compléter l’expérience.

Dragones y Mazmorras n’avait jamais été aussi bien représenté sur grand écran.

Baldurs Gate III a révolutionné tout ce qui existait sur la table concernant les jeux vidéo. Ses possibilités sont aussi énormes qu’un jeu de rôle sur table, ce qui en réalité une merveille à bien des égards. Si votre ordinateur ne peut pas le faire tourner, nous vous proposons une option parfaite pour que vous puissiez profiter un peu de l’expérience de voyager dans les Royaumes Oubliés. Cette fois-ci, c’est sous la forme d’un film et non d’un jeu vidéo. Si vous êtes

Cette fois-ci, le film est disponible dans le catalogue de SkyShowtime et est arrivé aujourd’hui même sur les petits écrans de tous les abonnés de la plateforme. C’est donc le bon moment pour lui donner une chance.

Le film parfait pour les fans de Baldurs Gate III

Un barde voleur et son équipe volent à ceux qu’ils ne devraient pas et offrent un artefact unique et précieux aux mauvaises personnes, ce qui entraîne la destruction du monde tel qu’ils le connaissent. C’est pourquoi, même si le protagoniste finit en prison, il se rassemble à nouveau avec toute l’équipe pour essayer de résoudre la situation et récupérer sa fille en chemin.

Sous cette prémisse, les héros protagonistes, chacun avec des compétences spéciales différentes, devront entreprendre un voyage incroyablement dangereux où le destin de tout Neverwinter dépend d’eux.

Malheureusement, le film n’a pas connu un grand succès au box-office, en grande partie parce qu’il devait rivaliser avec de grands rivaux. Mais cela ne signifie pas qu’il soit de mauvaise qualité, bien au contraire. Nous faisons référence à Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones.

Les acteurs sont excellents dans leurs rôles.

Et chaque rôle est conçu pour représenter de manière vraiment originale une classe spécifique de Dragones y Mazmorras.

Si vous êtes fan des Royaumes Oubliés et de DnD, vous apprécierez certainement tout le fanservice qu’il inclut.

Mais le film n’est pas exclusivement du pur fanservice, si vous ne connaissez rien à cet univers, vous serez agréablement surpris car c’est un film très amusant.

Le genre des films d’aventure a la chance de compter sur un film de ce style qui nous ramène à une autre époque du cinéma.

Un monde fantastique à la hauteur de l’univers qu’il recrée.

En général, le film en vaut vraiment la peine, alors installez-vous pour le regarder si vous avez déjà apprécié Dungeons & Dragons, Baldurs Gate ou si vous recherchez simplement un film d’aventure avec une touche de comédie qui vous divertira et vous offrira un niveau de divertissement bien au-dessus de la moyenne des productions actuelles.

De plus, il est déjà disponible en streaming. Vous pouvez le regarder sur SkyShowtime dès aujourd’hui.

Regardez le film sur Skyshowtime

