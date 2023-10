Voici le téléphone portable que Mark Zuckerberg a utilisé lors du Meta Connect 2023 et non, ce n’est pas un iPhone

L’événement Meta basé sur l’intelligence artificielle nous a permis de savoir quelle est toujours la préférence du PDG en ce qui concerne la marque de smartphones.

Pendant la Meta Connect 2023, Mark Zuckerberg a utilisé 2 unités différentes du même modèle de téléphone.

Pendant les 26 et 27 septembre s’est tenue la Meta Connect 2023, une « keynote » organisée dans le but de montrer les avancées de Meta liées à l’intelligence artificielle et à la réalité virtuelle. En plus de découvrir des produits tels que les nouveaux écouteurs Meta Quest 3, la conférence de Mark Zuckerberg nous a permis de constater que le PDG de Meta continue d’avoir une préférence particulière pour les mobiles Samsung.

Pour illustrer visuellement les explications qu’il donnait, Zuckerberg a utilisé l’aide de deux unités différentes d’un même téléphone portable. Si vous voulez deviner de quel smartphone il s’agit, vous pouvez utiliser l’image qui précède ces mots. Nous savons déjà quel téléphone portable Mark Zuckerberg a utilisé lors de la Meta Connect 2023 et, franchement, nous devons reconnaître qu’il a très bon goût.

Mark Zuckerberg continue de préférer Samsung

La participation de Mark Zuckerberg à la Meta Connect 2023 nous a laissé une curiosité qui prouve que le PDG continue d’utiliser des téléphones fabriqués par Samsung. Si vous avez bien analysé la photo précédente, vous avez peut-être découvert que Zuckerberg a utilisé un Samsung Galaxy S23 Ultra 5G pour sa présentation. En réalité, le PDG avait un Galaxy S23 Ultra 5G de couleur beige (Crème) dans la main et un autre de couleur noire (Phantom Black) sur la table.

Mark Zuckerberg a utilisé ces deux téléphones pour démontrer le fonctionnement des avatars avec intelligence artificielle développés par Meta. Si nous examinons bien les images, nous pouvons préciser que le téléphone utilisé par Zuckerberg avait les boutons de navigation et non les gestes, ainsi que le clavier par défaut des smartphones Samsung.

Nous devons reconnaître que le choix du dirigeant de Meta est très bon, car le Samsung Galaxy S23 Ultra 5G est un téléphone exceptionnel. Il a le meilleur écran du marché Android, des performances impressionnantes grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie qui aurait pu durer toute la conférence sans se recharger, atteignant 7 heures d’écran allumé.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons publiquement la préférence de Mark Zuckerberg pour les smartphones Samsung. En 2020, il a reconnu lors d’une interview avec Marques Keith Brownlee qu’il est un grand fan de la marque sud-coréenne. « Tu sais, j’utilise des téléphones Samsung depuis quelques années et je suis un grand admirateur d’eux. Je pense qu’ils (Samsung) fabriquent de super téléphones », a souligné Zuckerberg.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Il semble que le dirigeant de Meta continue de faire confiance au travail de Samsung, car il a choisi le joyau de son catalogue actuel pour l’accompagner lors de cette importante conférence. Nous ne savons pas si c’est le même téléphone que Mark Zuckerberg utilise comme téléphone personnel, mais cela ne serait pas surprenant si c’était le cas.

