Si vous avez l’un de ces huit emplois, l’IA pourrait vous remplacer plus tôt que prévu

Voici dix emplois, dont certains sont à la hausse aujourd’hui, qui pourraient disparaître très bientôt.

L’IA et la robotique sont en train de progresser trop rapidement

De temps en temps, on parle des professions qui vont disparaître à cause de l’IA. Généralement, il s’agit de questions cycliques à la suite d’une avancée majeure réalisée par l’une des IA présentes sur le marché. Même Bill Gates a prédit les emplois qui allaient disparaître et ceux qui seraient les emplois du futur.

À ce stade, des études ont été réalisées pour affirmer ou infirmer cette possibilité. Maintenant, un site d’emploi a publié une étude sur les possibilités pour l’IA de faire notre travail. Pour cela, ils ont interrogé le GPT-4 sur les tâches qu’il peut effectuer, puis ils les ont comparées à ses compétences réelles et à leur application dans certains postes.

Les emplois qui seront remplacés par l’IA

Le site d’emploi Indeed a publié un rapport analysant les situations dans lesquelles une entreprise pourrait remplacer ses employés par des robots ou des intelligences artificielles. Ils ont interrogé le GPT sur ce qu’il était capable de faire, puis ils ont dévoilé ses compétences pour certains postes de travail.

Les résultats obtenus ne laissent aucun doute, certaines emplois pourraient bientôt être remplacés.

En premier lieu, nous trouvons les livreurs, car à l’heure actuelle, l’IA est capable de réaliser la moitié de leurs opérations. Lorsque l’IA commencera à conduire des véhicules de manière autonome sans besoin d’humains à l’intérieur, ce poste pourrait être remplacé.

Les caissiers viennent ensuite, ce qui a déjà été le cas ces dernières années avec le remplacement et l’expansion des machines en libre-service dans les supermarchés. Les grandes surfaces disposent de plus en plus de machines de ce type et de moins en moins de caissiers.

D’autre part, un poste qui semble être en danger est celui de superviseur de quart, car l’IA pourrait prendre en charge la gestion des horaires et des tâches sans trop de difficultés.

Ensuite, nous avons les services d’assistance clientèle. N’oublions pas qu’il n’y a pas si longtemps, un entrepreneur a licencié 90 % de son personnel de service clientèle et l’a remplacé par une IA.

Cependant, les emplois les plus menacés sont ceux liés à l’administration d’une entreprise. Il semble que l’IA puisse les remplacer dans pratiquement 90 % de leurs tâches, car beaucoup d’entre elles sont très répétitives et peuvent être automatisées assez facilement.

En résumé, voici la liste :

Livreurs.

Caissiers.

Auxiliaires médicaux.

Vendeurs, commerciaux.

Chefs ou superviseurs de quart.

Techniciens.

Services d’assistance clientèle.

Assistant administratif.

Il est vrai qu’il existe de nombreux points de contradiction. De nombreux experts souhaitent apporter des messages de rassurance et affirment qu’il n’est pas vrai que l’IA va nous remplacer.

En réalité, beaucoup affirment qu’elle sera plutôt une assistante de notre travail plutôt que celle qui causera notre licenciement. Cependant, de plus en plus d’entreprises décident de remplacer certains de leurs employés par de l’intelligence artificielle pour certaines tâches clés.

En tout cas, l’avenir génère de l’incertitude et la question de l’emploi commence à être l’une des grandes préoccupations des êtres humains.

