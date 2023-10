Ceci est l’une des meilleures fonctionnalités de YouTube que presque personne n’utilise

Les transcriptions sont l’une des fonctionnalités les plus utiles de YouTube.

Peu de personnes savent ce que sont les transcriptions sur YouTube

Il est possible que vous ne connaissiez pas l’une des meilleures fonctionnalités de YouTube. Il s’agit des transcriptions de vidéos, qui affichent tout ce qui est dit dans la vidéo, sous forme de texte. À première vue, cela peut sembler contre-productif à l’ère de la vidéo, mais cela offre de nombreuses possibilités et nous pouvons en tirer parti. Par exemple, il est possible de rechercher un mot précis dans un tutoriel ou de mieux comprendre une vidéo publiée dans une autre langue, bien que celles-ci seront bientôt doublées. Cette fonction est disponible aussi bien sur ordinateur que sur mobile.

Les transcriptions sont généralement générées automatiquement, sauf si le créateur de contenu les publie sous forme de sous-titres. Elles vont de ligne en ligne et indiquent le moment de la vidéo où les mots apparaissent. De plus, nous pouvons les enregistrer, ce qui nous sera particulièrement utile si nous souhaitons stocker des informations afin de ne pas avoir à consulter ou télécharger la vidéo à l’avenir. Cela nous permettra également de découvrir un moment précis de la vidéo en évitant la publicité, ce qui est important compte tenu du fait que la plate-forme supprimera l’abonnement le moins cher, qui permettait de supprimer les publicités. Cependant, tout le contenu n’est pas doté de transcriptions.

Comment voir les transcriptions de YouTube sur ordinateur

Si vous vous demandez comment voir les transcriptions de YouTube sur ordinateur, sachez que la réponse est très simple, ou plutôt les réponses, car il y a 2 façons. La première consiste à cliquer sur les 3 petits points à côté du bouton Enregistrer, en bas du coin inférieur droit de la vidéo, et à sélectionner Afficher la transcription. D’autre part, vous pouvez également étendre la description et faire défiler vers le bas jusqu’au bouton Afficher la transcription. Une fois que vous les avez ouvertes, une barre de recherche apparaîtra, vous permettant de rechercher n’importe quel mot dans le contenu.

Comment voir les transcriptions de YouTube sur mobile

Sur mobile, il n’existe qu’une seule façon, mais elle est très rapide. Vous devez étendre la description en touchant le titre, puis faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option Afficher la transcription. La transcription s’affichera immédiatement et, comme dans la version web sur ordinateur, une barre de recherche apparaîtra au-dessus, vous permettant de rechercher n’importe quel terme.

Comment enregistrer une description de YouTube

C’est beaucoup plus simple sur ordinateur. Si vous souhaitez savoir comment enregistrer une description de YouTube, ouvrez la vidéo depuis la version web sur ordinateur et affichez la transcription. À l’intérieur, à côté de la barre de recherche, trois petits points s’afficheront (ne pas confondre avec les petits points à côté du bouton Enregistrer). Vous devez les cliquer et sélectionner « Désactiver les marqueurs de temps ». Maintenant qu’ils ne sont plus visibles, il ne vous reste plus qu’à copier le texte et le coller où vous le souhaitez.

Enregistrer une description de YouTube est beaucoup plus simple sur ordinateur que sur mobile, car sur ce dernier, nous ne pouvons pas masquer les marqueurs de temps, ce qui rend la copie du contenu plus inconfortable. Cependant, nous avons toujours la possibilité d’utiliser un site web spécialisé dans cette tâche. L’un des plus utiles est youtubetranscript.com, où il vous suffit de coller l’URL de la vidéo pour télécharger la transcription.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :