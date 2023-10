Pour 350 euros, voici le smartphone haut de gamme que j’achèterais

On dit qu’il est de gamme moyenne, mais sa puissance et ses performances disent le contraire.

Le POCO F5 est là pour faire un carnage dans les smartphones haut de gamme pas cher d’autres fabricants, et en toute discrétion.

Nous vivons à une époque où les fabricants nous ont obligés à diviser par gammes la vaste quantité de terminaux Android que nous voyons chaque jour en vente. Maintenant, nous pouvons diviser le haut de gamme en trois niveaux et je vais vous recommander celui qui est pour moi le meilleur smartphone haut de gamme économique. Celui-ci, en passant, a la mise à jour vers Android 14 garantie.

De loin, le POCO F5 est le meilleur dans une fourchette de 300 à 350 euros de budget. Si vous avez besoin d’acheter un bon téléphone avec cet argent, je n’hésiterais pas un instant, surtout parce que son prix habituel est supérieur à 400 euros et maintenant il peut être à vous pour 350 euros sur AliExpress ou 380 euros sur le site de Xiaomi.

Achetez le meilleur téléphone POCO en termes de rapport qualité-prix

Il faut bien reconnaître que le POCO F5 est un téléphone haut de gamme, et l’écran est une première étape pour le reconnaître. Il dispose d’un écran Amoled de 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Sa luminosité maximale atteint 1000 nits, il est compatible avec le HDR10+ et Dolby Vision et est protégé par le Gorilla Glass 5. De plus, son verre est incurvé 2,5D et le contraste est extrêmement élevé, 5 000 000:1.

Autre point, son processeur est le nouveau Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, une bête qui peut atteindre plus de 1 100 000 points dans le test de performance Antutu. Cette unité est livrée avec 8 Go de RAM LPDDR5 (il y en a une autre avec 12 Go de RAM pour 379,99 euros) et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Et pour les graphismes, nous avons l’Adreno 725 d’une performance très élevée.

Ce qui ne nous surprend pas, en regardant les précédents téléphones POCO, c’est que son corps soit très compact avec seulement 7,9 mm d’épaisseur et 181 grammes de poids pour cet énorme écran. Le boîtier est en polycarbonate et a une résistance IP53 contre la poussière et l’eau. Dans l’offre, seuls les couleurs noir et blanc neige sont disponibles. Ce dernier est celui qui me fait craquer.

La caméra a évolué par rapport à la génération précédente. Cette fois, nous avons un triple appareil photo avec stabilisateur optique, composé d’un capteur Omnivision de 64 MP f/1.79, un grand angle Sony de 8 MP avec 119 degrés d’amplitude et une lentille macro. Il peut enregistrer en 4K à 60 images par seconde et au ralenti à 240 images par seconde. La caméra selfie est un Samsung de 16 MP incroyablement bon pour les portraits.

➡️ Voir l’offre POCO F5 (8/256 GB)

Enfin, sa batterie atteint 5000 mAh et il se charge rapidement avec une puissance allant jusqu’à 67 W. L’autonomie sera d’environ deux jours complets. Et en termes de connectivité, le POCO F5 est très complet car il intègre un port pour écouteurs, en plus de la compatibilité avec les réseaux 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6, GPS, double SIM et infrarouge. Sans aucun doute, l’un des meilleurs téléphones de POCO à ce jour, par rapport au POCO F5 Pro.

