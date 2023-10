Ceci est le temps qu’une personne peut survivre dans l’espace sans combinaison spatiale

La survie de l’homme dans l’espace est pratiquement impossible.

L’être humain est arrivé sur la Lune en 1969 | Image: Unsplash

L’être humain n’est pas particulièrement fort dans aucun de ses aspects physiques. Il n’est pas non plus le plus résistant. Cependant, la communauté et la technologie sont les pièces maîtresses qui nous ont permis de réaliser d’énormes avancées technologiques qui surprennent encore aujourd’hui les personnes. Nous vivons à l’ère de la robotique et de l’IA, où les intelligences artificielles commencent à progresser de manière si étonnante que les humains peuvent converser avec des IA telles que GPT-4 et même les utiliser comme de vrais assistants virtuels.

Cependant, l’un des grands progrès que l’être humain a vécu est la révolution spatiale. Depuis le milieu du siècle dernier, dans le cadre de la Guerre froide, les grandes puissances ont commencé à conquérir l’espace. L’URSS a atteint d’importants objectifs tels que l’envoi de satellites vers Vénus ou le premier vol d’une femme dans l’espace. Les États-Unis, quant à eux, ont atteint la Lune.

Cela s’explique en grande partie par les immenses richesses présentes dans l’espace, comme l’astéroïde aux 10 000 milliards. Cependant, survivre là-bas sans combinaison spatiale est impossible et la mort y est particulièrement rapide et pénible. C’est pourquoi il est intéressant de savoir combien de temps une personne peut survivre dans l’espace sans combinaison spatiale.

Combien de temps une personne pourrait-elle survivre dans l’espace

Selon UrbanTecno, le processus de mort dans l’espace est très rapide. Le corps gonflerait jusqu’à deux fois sa taille normale en raison de la réaction des liquides de notre corps aux températures extrêmement basses. En l’absence d’oxygène, les poumons se gonfleraient et subiraient de graves dommages, et en quelques secondes, nous perdrons connaissance, à la merci des radiations solaires dangereuses.

Pour toutes ces raisons, une personne ne pourrait survivre dans l’espace que pendant environ 90 secondes. Un laps de temps extrêmement court au cours duquel les dommages subis seraient irréversibles lentement jusqu’à ce que finalement la personne décède. C’est juste une question de temps avant que l’être humain perde connaissance et meure finalement, mais les minutes précédentes sont susceptibles d’être terriblement douloureuses, même si les humains perdraient rapidement conscience.

C’est pourquoi il est extrêmement important que les êtres humains maintiennent leur corps protégé dans une combinaison spatiale. C’est la clé de la survie. Ainsi, la technologie redevient la clé de la survie de l’être humain dans un environnement hostile. C’est la raison pour laquelle les agences spatiales ont toujours investi dans des combinaisons spatiales véritablement utiles et spécialement conçues pour les sorties spatiales.

Il convient de rappeler que les personnes ne peuvent pas passer beaucoup de temps dans l’espace en raison des problèmes liés aux radiations spatiales. Bien que les astronautes soient protégés et préparés en conséquence à cette situation, cela reste problématique. C’est pourquoi ils passent de courtes périodes de temps dans la Station spatiale internationale avant de retourner sur Terre, où les différentes couches de l’atmosphère dévoilent les rayons du soleil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :