Facilísimo : j’ai activé cette option sur MIUI 14 et maintenant mon Xiaomi fonctionne beaucoup mieux et plus rapidement.

Si nous avons acheté un mobile Xiaomi ou un POCO, nous voulons qu’il fonctionne le mieux et le plus rapidement possible. Cette affirmation est partagée par 100% des utilisateurs, c’est pourquoi chez NetcostSecurity, nous cherchons toujours des solutions pour que nos appareils puissent fonctionner à pleine puissance, ou du moins, pour que cela paraisse.

Et c’est précisément le cas du réglage que nous allons vous montrer dans cet article, une configuration qui nous permettra d’accélérer de manière significative les animations d’ouverture et de fermeture des applications sur notre appareil Xiaomi, ce qui sera très facile à activer. Quelques touches simples sur l’écran dans un menu très connu et voilà, nous pourrons accélérer MIUI 13 ou MIUI 14 sans problème.

Comment accélérer les animations d’un mobile Xiaomi grâce à MIUI 13 et MIUI 14 facilement

Les animations du système sont l’un des éléments clés pour percevoir la fluidité au quotidien avec nos téléphones. Ces transitions déterminent la vitesse à laquelle nous ouvrons ou fermons une application et, si nous avons un téléphone avec un taux de rafraîchissement élevé, nous le remarquerons encore plus.

C’est pourquoi notre recommandation est de configurer ce type d’animations pour qu’elles se reproduisent le plus rapidement possible, ce que vous pouvez faire très facilement en suivant les étapes que nous vous partageons ci-dessous. D’ailleurs, sachez que cette méthode fonctionne aussi bien avec MIUI 13 qu’avec MIUI 14, et elle ne changera probablement pas lorsque MIUI 15 sera lancé. Vous pourrez donc y accéder sans problème, quel que soit le mobile Xiaomi ou POCO que vous avez entre les mains.

Une fois cela clarifié, les étapes pour ajuster les animations MIUI sur votre Xiaomi ou POCO sont les suivantes:

Sur l’écran d’accueil de MIUI, sur votre Xiaomi, faites un geste de pincement et appuyez sur l’icône des paramètres située dans le coin inférieur droit de l’écran

Appuyez sur l’option « Plus » pour ouvrir les paramètres de l’écran d’accueil

Une fois à l’intérieur, cliquez simplement sur « Vitesse d’animation » et sélectionnez l’option « Rapide » pour profiter de la vitesse maximale des animations du système

C’est fait, vous avez déjà rendu votre Xiaomi plus rapide.

