Les téléphones pliables de Samsung continuent de triompher et sont sur le point d’atteindre un chiffre historique

2023 n’est pas une année ordinaire pour Samsung, c’est l’année où il confirmera le succès de ses smartphones pliables avec un chiffre de ventes historique.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 5G et le Galaxy Z Flip5 5G dépasseront bientôt les ventes des Galaxy Note.

Les smartphones pliables ont commencé leur parcours sur le marché avec de nombreuses incertitudes quant à leur avenir, mais le temps prouve que les sociétés qui ont investi et continuent d’investir en eux ont eu raison. Il suffit de regarder les chiffres de ventes des smartphones pliables de Samsung pour confirmer que leur succès continue de croître, atteignant même un niveau historique de ventes en 2023.

Le triomphe de ces smartphones ne nous surprend pas, car nous avons récemment appris que les nouveaux smartphones pliables de Samsung connaissent un succès retentissant. Pour que vous ayez une idée, les Samsung Galaxy Z Fold5 5G et Galaxy Z Flip5 5G ont atteint le million d’unités réservées en Corée du Sud en seulement quelques jours. En comparaison avec les données de l’année dernière, il semble que ces nouveaux téléphones connaîtront entre 8% et 10% de ventes supplémentaires par rapport à la génération précédente.

Samsung vendra plus de 10 millions de smartphones pliables en 2023

Le Samsung Galaxy Z Fold5 5G et le Galaxy Z Flip5 5G, les nouveaux smartphones pliables de Samsung, continuent de montrer que la société sud-coréenne est leader dans ce type de smartphones. On ne s’attend pas à ce que cette génération dépasse les ventes de la précédente de manière spectaculaire, mais il est vrai que son succès sera supérieur. Jusqu’à présent, le nombre d’expéditions a augmenté de 8% à 10%, comme nous l’avons déjà mentionné.

Jusqu’à présent, le modèle pliable de type « coquillage » suscite le plus d’intérêt du public. Selon les données rapportées par SamMobile via le média coréen TheElec, le Galaxy Z Flip5 5G serait responsable de 60 à 65% des ventes des nouveaux smartphones pliables de Samsung, tandis que le Galaxy Fold5 5G représenterait les 35 à 40% restants. Cela ne nous surprend pas non plus, car le Galaxy Flip a été le smartphone pliable le plus vendu en 2022.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Z Flip5 5G

Le succès de cette nouvelle famille de smartphones pliables de Samsung se traduira par un chiffre historique pour la société. Tout indique que la société sud-coréenne dépassera les 10 millions de ventes de smartphones pliables en 2023, ce qu’elle n’a pas encore réussi à faire. Ainsi, cela démontrerait que les modèles Flip et Fold sont les smartphones pliables les plus populaires sur le marché et que la tendance de 2022 se maintiendrait, année où 4 smartphones pliables sur 5 vendus étaient des Samsung.

Plus le temps passe, plus Samsung se rapproche d’un autre événement historique. En effet, les Galaxy Flip et Galaxy Fold sont sur le point de dépasser les ventes de la mythique série Galaxy Note. Les familles Flip et Fold ne seraient plus seulement un pari novateur de l’entreprise, mais elles se consolideraient comme l’un des grands succès de son histoire.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy Z Fold5 5G

Il faut avouer que Samsung a réalisé un excellent travail dans l’évolution de ces terminaux, qui sont sans aucun doute parmi les meilleurs smartphones pliables de 2023. Vous savez déjà que vous pouvez choisir entre le Samsung Galaxy Z Flip 5 5G, avec un design à la coque traditionnelle, et le Samsung Galaxy Z Fold5 5G, avec un format de livre qui vous permet de profiter d’un écran immense.

