Consulter les cycles de charge sur les iPhone 15 est plus facile que jamais

Apple a rendu plus facile que jamais la consultation des cycles de charge de la batterie sur les iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Dans les générations précédentes, il fallait suivre un processus complexe, mais maintenant, c’est aussi simple que d’accéder aux paramètres des appareils pour consulter cette information.

Une information qui, d’ailleurs, ne devrait pas nous préoccuper. Nous devons profiter de l’iPhone sans penser à la batterie, même s’il existe certains conseils pour économiser la batterie tels que la création d’une automatisation, par exemple. Cependant, c’est une information que beaucoup apprécieront de connaître de manière aussi facile.

Consulter les cycles de charge sur l’iPhone 15 est plus facile que jamais

Un cycle de charge est complet lorsque notre iPhone se charge de 0 à 100%. Selon le type d’utilisateur, un cycle sera accompli plus ou moins fréquemment. Une information importante pour prendre soin de la santé de la batterie de notre appareil, car lorsqu’il atteint 500 cycles de charge, il est conseillé de penser à le remplacer.

Comme nous l’avons mentionné, sur les modèles antérieurs à l’iPhone 15, il faut effectuer un processus assez fastidieux pour connaître les cycles de charge de l’iPhone en consultant les journaux d’analyse de l’appareil, d’utiliser l’application Notes, etc. Quelque chose qui a complètement changé sur les iPhone 15, en accélérant le processus:

Ouvrons l’application Paramètres sur notre iPhone. Allons dans la section Informations. Faisons défiler jusqu’à voir les informations de la batterie.

Comme vous pouvez le voir, maintenant, dans la section informations des paramètres de notre iPhone, nous trouvons des informations sur la batterie de notre iPhone, y compris les cycles de charge, la première utilisation ainsi que la date de fabrication de celle-ci.

Les iPhone 15 ont de nouveaux paramètres pour prendre soin de leur batterie

En plus de pouvoir consulter facilement les cycles de charge de la batterie des iPhone 15, un nouveau paramètre a été ajouté dans le but de prendre un peu plus soin de la batterie des appareils en question: la possibilité de ne la charger qu’à 80%, une fonctionnalité très pratique pour ne pas toujours la charger à 100%.

Pour l’activer, vous devrez suivre les étapes suivantes:

Ouvrons l’application Paramètres sur l’iPhone. Allons dans la section Batterie. Appuyons sur la section Santé de la batterie. Entrons dans l’Optimisation. Nous pourrons choisir entre Optimisation, Limite 80% et Aucune.

Bien que l’optimisation de la batterie permette déjà d’obtenir de bons résultats, car l’iPhone apprendra de vos habitudes pour la charger rapidement jusqu’à 80% et la terminera de la charger lorsque vous le reprendrez, il est vrai que la nouvelle limite à 80% est également une excellente inclusion.

Enfin, il faut prendre en compte que ce nouveau paramètre ne fera pas toujours ce qu’il promet. Parfois, il chargera entièrement la batterie dans le but de la calibrer. C’est la raison pour laquelle il peut parfois ne pas fonctionner correctement.

