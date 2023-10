Voici les 5 fonctionnalités de l’iPhone 15 que j’adorerais voir sur Android

Je t’explique quelles sont les cinq fonctions de l’iPhone 15 que j’emmènerais sur mon Android sans hésiter.

Android devrait copier certaines des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 15

Il y a quelques semaines, Apple a tenu une nouvelle keynote pendant laquelle elle a lancé sur le marché ses nouveaux terminaux de référence, les iPhone 15, dont on a dévoilé ensuite certains détails tels que les améliorations de leurs caméras ou les informations sur la capacité et l’autonomie des batteries des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Eh bien, maintenant que nous savons tout ce que nous offrent les nouveaux terminaux de la société de Cupertino, il m’a semblé intéressant de réfléchir aux nouveautés de ces smartphones et de te parler des 5 fonctions de l’iPhone 15 que j’aimerais voir sur Android.

Prise de photos à 24 MP

La première fonction de l’iPhone 15 que j’adorerais voir sur Android concerne les photos et il s’agit de la possibilité de prendre des clichés de 24 mégapixels avec un appareil photo de 48 mégapixels.

Actuellement, sur les terminaux Android avec des caméras de 48 mégapixels, tu peux prendre des photos à résolution maximale ou bien utiliser le Pixel Binning pour prendre des clichés de 12 mégapixels, une résolution qui nous semble un peu faible de nos jours.

Par exemple, le Samsung Galaxy S23 Ultra utilise une technologie appelée Adaptive Pixel qui combine les données d’une prise de vue de 108 MP et d’un instantané de 12 MP pour obtenir de meilleures photos, mais le résultat est une image de 12 mégapixels conçue pour les conditions de faible luminosité.

Caméras avec un design tétraprisme

La deuxième grande nouveauté du système photographique des iPhone 15 qui me ferait passer à Android est la conception de la caméra tétraprisme adoptée par les nouveaux terminaux d’Apple au lieu de la forme habituelle en periscope.

Et je le ferais parce que les caméras de type periscope placent le capteur de la caméra sur le côté du téléphone, tandis que les caméras tétraprisme d’Apple le pointent vers l’arrière, ce qui permet d’améliorer les photos prises la nuit en permettant l’inclusion de capteurs de zoom plus grands.

Assistance routière par satellite

Une autre caractéristique de l’iPhone 15 que j’aimerais voir sur Android est l’assistance routière par satellite, une fonction qui te permet d’envoyer un message de détresse en utilisant un satellite lorsque tu n’as pas de couverture dans une zone reculée et que tu rencontres un problème sur la route, comme votre voiture qui ne démarre pas, un pneu crevé ou un manque de carburant.

Cette assistance fonctionne de manière très similaire au SOS par satellite, car tu dois d’abord indiquer quel est ton problème, puis ton smartphone se connecte à un satellite et te permet d’envoyer un message de secours.

Prise en charge du protocole Thread

Une des principales nouveautés des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max est qu’ils prennent en charge Thread, un protocole open source pour la maison connectée qui est à la base de Matter, la nouvelle norme pour la domotique adoptée par les grands fabricants de dispositifs intelligents tels que Google, Samsung, Amazon ou Huawei, entre autres.

En réalité, il semble que le grand G travaille déjà à l’inclusion de cette technologie dans ses futurs terminaux, bien que nous ne sachions pas si elle pourrait arriver avec les Pixel 8 ou s’il faudra attendre la prochaine génération de smartphones de Google.

Utilisation de la bande ultra large (UWB) pour retrouver tes amis

Enfin, la dernière caractéristique des iPhone 15 que j’aimerais voir sur Android est une fonctionnalité de la bande ultra large (UWB) qui te permet de trouver facilement tes amis dans un endroit bondé comme un marché, un concert ou un centre commercial.

Il est vrai que l’UWB est déjà présent sur les smartphones Android les plus haut de gamme, mais l’idéal serait qu’il se propage à d’autres gammes de terminaux pour que plus d’utilisateurs aient accès à cette fonctionnalité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :