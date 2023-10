Le bracelet connecté le plus intelligent du marché : il est de Xiaomi, possède un GPS et coûte un peu plus de 50 euros

Écran AMOLED de grande taille, de nombreuses fonctionnalités, GPS et bonne autonomie dans ce bracelet intelligent Xiaomi qui tombe pratiquement à moitié prix.

L’écran AMOLED est l’un des joyaux de la couronne de ce bracelet intelligent Xiaomi que nous recommandons.

Ça ressemble à une montre intelligente, mais la réalité est que le Xiaomi Smart Band 7 Pro est simplement un bracelet intelligent. Un bracelet intelligent très avancé, oui, peut-être le plus avancé que vous pouvez acheter actuellement sur le marché. Gardez à l’esprit qu’il a un GPS, un élément assez rare dans ce type de dispositifs. De plus, comme nous l’avons découvert dans l’analyse de ce Xiaomi Smart Band 7 Pro, il a également un écran de grande qualité, de nombreuses fonctionnalités et jusqu’à 12 jours de batterie.

Si vous voulez vous procurer un bon bracelet intelligent, ce Xiaomi Smart Band 7 Pro est le meilleur choix en termes de qualité et de prix. Ne soyez pas effrayé par les 99,99 euros indiqués comme prix de vente recommandé, car en réalité vous pouvez normalement l’acheter sur AliExpress pour environ 55 euros. Vous pouvez pratiquement obtenir le bracelet intelligent Xiaomi à moitié prix et, en plus, avoir la possibilité de choisir entre le modèle couleur noir et le modèle couleur beige.

Le Smart Band 7 Pro est généralement plus cher sur Amazon, où vous le trouverez pour un peu plus de 60 euros. Si vous préférez acheter le bracelet intelligent dans la boutique officielle de Xiaomi, vous pourrez l’obtenir pour 64,99 euros en utilisant le coupon de réduction de 5 euros disponible. Vous voyez bien que pour son prix, c’est un achat qui en vaut la peine, maintenant c’est à vous de découvrir que c’est également le cas pour sa qualité.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

Le bracelet intelligent Xiaomi a un GPS pour un peu plus de 50 euros

La première chose qui vous conquerra avec ce Xiaomi Smart Band 7 Pro est son design. En effet, son grand écran rectangulaire le fait ressembler davantage à une montre qu’à un bracelet intelligent. De plus, la lui donne une touche d’élégance que nous aimons dans les deux couleurs. En ce qui concerne le confort, vous pouvez être sûr que vous pourrez le porter au poignet toute la journée, car il est extrêmement léger et vous ne le remarquerez presque pas.

La partie la plus étonnante de cet écran de bracelet intelligent est l’une des grandes raisons pour lesquelles il vaut la peine de l’acheter. Il s’agit d’un écran AMOLED de 1,64 pouces, avec une résolution de 280 x 456 pixels, un mode Always on Display et une luminosité automatique. Comme nous l’avons constaté dans notre analyse, c’est le meilleur écran du marché des bracelets intelligents en termes de netteté, de reproduction des couleurs, de luminosité maximale et d’angles de vision.

En plus de pouvoir consulter l’heure, vous pouvez utiliser le Xiaomi Smart Band 7 Pro pour de nombreuses autres fonctions. Si vous le maintenez connecté à votre téléphone via l’application Mi Fitness, vous pourrez recevoir des appels et des notifications d’applications, contrôler la lecture de musique, consulter les informations météo de votre ville et même parler à Alexa, l’assistant vocal. De plus, depuis Mi Fitness, vous pouvez également télécharger de nouveaux cadrans de montre.

Un autre joyau de la couronne de ce bracelet intelligent est le GPS, l’élément qui le place devant ses concurrents. Vous n’avez pas besoin d’emporter votre téléphone lorsque vous faites de l’exercice en plein air, car le Smart Band 7 Pro lui-même peut trouver votre position grâce à ce GPS. Vous aurez également plus de 110 modes d’entraînement à votre disposition, ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque, une surveillance de l’oxygène dans le sang et même une analyse du sommeil.

Xiaomi Smart Band 7 Pro

L’autonomie ne pose pas de problème sur le Xiaomi Smart Band 7 Pro, bien au contraire. Sa batterie de 235 mAh promet jusqu’à 12 jours d’utilisation, bien que vous deviez la recharger après une semaine si vous utilisez toutes les fonctions et capteurs. Néanmoins, c’est une bonne autonomie.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des meilleurs bracelets intelligents du marché. Une fois que vous l’aurez mis au poignet, vous pourrez en profiter pleinement grâce à ses nombreuses fonctionnalités. De plus, il est souvent vendu presque à moitié prix sur AliExpress, où vous pouvez l’acheter pour environ 55 euros. N’oubliez pas qu’il est également souvent en promotion sur Amazon et dans la boutique officielle de Xiaomi.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :