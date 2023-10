Ce Xiaomi est le plus vendu de la semaine, avec 256 Go, Android 13 et un prix alléchant

La famille Redmi Note est l’une des plus vendues chaque année, mais cette 12ème édition est record.

Le Redmi Note 12 Pro 4G est celui qui réalise les meilleurs chiffres ces dernières semaines, en termes de prix et de performances.

Si vous voulez avoir le téléphone le plus vendu du moment, Xiaomi a beaucoup à dire à ce sujet. La famille de terminaux Redmi Note est l’une des plus acclamées et vendues chaque année, mais cette 12ème édition est mémorable. Semaine après semaine, certains de ses smartphones se trouvent parmi les 5 les plus vendus sur Amazon et aujourd’hui je vous recommande le Redmi Note 12 Pro 4G avec 256 Go.

Actuellement, c’est le téléphone le plus vendu sur Amazon, tout comme le Redmi Note 12 Pro 5G ou le Redmi Note 12 4G. Vous pouvez l’obtenir, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour environ 220 euros sur Amazon et AliExpress. Il n’est pas nécessaire d’avoir la connectivité 5G en ce moment, vous ne remarquerez pas la différence avec le 4G et la consommation de la batterie est plus élevée.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G (8/256 Go)

Achetez le téléphone le plus vendu du moment

Si vous recherchez un téléphone qui tient bien dans la main et qui est agréable à utiliser, ce Redmi Note 12 Pro 4G a une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids de 187 grammes. Cela est dû au travail d’ingénierie remarquable de Xiaomi ces dernières années. De plus, il est résistant à l’eau et à la poussière (IP53).

Il dispose d’un grand écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+ capable de rafraîchir jusqu’à 120 Hz avec une luminosité maximale de 1200 nits, ce qui garantit des images plus colorées même dans des conditions de forte luminosité ambiante. Cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass 5 et est compatible avec le HDR10 et le Dolby Vision.

En termes de puissance, ce Redmi Note 12 Pro 4G ne posera aucun problème. Il intègre le populaire processeur Snapdragon 732G (le même que le bestseller POCO X3 NFC), ainsi que 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage interne extensibles avec des cartes microSD. Ce matériel est soutenu par le GPU Adreno 618, ce qui lui permet d’atteindre 336 000 points dans le test Antutu.

Malgré son prix très abordable, il est équipé d’un quadruple appareil photo de 108 MP Samsung avec grand-angle Sony, objectif macro et mode portrait. Il est capable d’enregistrer des vidéos en 4K très stables à 30 ips et en slow motion à 960 ips. Son objectif frontal Sony IMX471 de 16 MP fait un travail spectaculaire en mode portrait.

Comme tous les téléphones Redmi Note, cette version dispose également d’une excellente batterie de 5020 mAh. Elle peut offrir une autonomie d’au moins 2 jours et pourrait atteindre 3 jours avec une utilisation modérée. Nous pourrons utiliser la charge rapide de 67 W et la charge inversée pour alimenter d’autres appareils plus petits tels que des écouteurs.

Enfin, en termes de connectivité, ce Redmi Note 12 Pro 4G est un terminal très complet: réseaux 4G, NFC, prise casque, infrarouge, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS et double SIM.

