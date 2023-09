Maintenant vous pouvez télécharger les fonds d’écran des Xiaomi 13T et 13T Pro

Si vous avez aimé les fonds d’écran des nouveaux ‘flagship killer’ de Xiaomi, nous les avons ici pour que vous puissiez les télécharger sur votre téléphone.

Xiaomi a maintenant de nouveaux ‘flagship killer’ et ce sont ces 13T et 13T Pro.

Pour compléter cette année 2023, on s’attend à ce que Xiaomi nous présente ses nouveaux fleurons, les Xiaomi 14, bien que le fabricant basé à Haidian ait préféré commencer par cette soi-disant gamme haute de moyenne gamme dans laquelle sont inclus les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro qui ont été récemment présentés comme les meilleures options en termes de performances et de prix de tout leur catalogue.

Il est certain que ces deux terminaux seront des best-sellers partout où ils atterriront, en France ils sont déjà disponibles, donc pour tous ceux qui les ont vus et qui veulent télécharger leurs fonds d’écran, nous les avons déjà disponibles grâce à Xiaomiui.

Voici le lien de téléchargement du paquet de wallpapers, ainsi que notre article avec tous les détails sur les nouveaux flagship killer de Xiaomi.

Téléchargez les fonds d’écran exclusifs des Xiaomi 13T et 13T Pro

Les développeurs de Xiaomi n’ont pas trop creusé leurs méninges, puisque le pack comprend trois images abstraites en haute résolution avec un fond noir et des formes de couleur rouge, bleue ou verte. Cependant, elles seront exclusives à ces Xiaomi 13T et 13T Pro, donc la seule façon de les obtenir sera de les télécharger ici ou d’acheter l’un des deux téléphones.

Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblent ces fonds d’écran dans une capture prévisualisée:

Comme toujours, vous savez que les configurer sur votre téléphone est aussi simple que de les télécharger et de décompresser le fichier sur la mémoire de votre téléphone. Ensuite, recherchez l’image dans la Galerie et dans les options, vous trouverez comment la définir comme fond d’écran.

Si votre téléphone a un gestionnaire de thèmes, vous pourrez également les configurer facilement à travers lui.

Enfin, si vous êtes intéressé par le Xiaomi 13T et que vous souhaitez y jeter un coup d’œil ou l’acheter directement, voici également le lien direct vers Amazon où il est déjà disponible avec livraison immédiate et un cadeau impressionnant, un téléviseur Xiaomi TV A2 de 43 pouces:

Xiaomi 13T (8GB/256GB), Noir

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :