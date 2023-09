3 smartphones brutaux que vous pouvez acheter pour 200 euros ou moins

No importa avec lequel vous restez, l’un de ces 3 téléphones portables est un choix sûr.

Le Samsung Galaxy M23 et ses différentes finitions.

Je viens vous recommander des bons smartphones qui vous permettront de profiter pendant longtemps sans dépenser trop. Ils ont une fiche de caractéristiques où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, c’est une véritable assurance vie. De plus, vous les aurez chez vous rapidement et gratuitement.

Voici 3 grands téléphones portables que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 200 euros. Ils sont tous excellents, je ne pense pas que quelqu’un puisse être déçu. Leur rapport qualité-prix est génial et ils surpassent la plupart de leurs concurrents. Nous vous expliquerons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 5G

C’est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme présentés par Xiaomi ces derniers temps, un téléphone portable élégant et complet avec lequel vous apprécierez toutes les tâches. À l’avant, un écran OLED de 6,67 pouces en résolution Full HD+ pour profiter de vos films préférés.

Laissez l’artiste en vous s’exprimer, vous pourrez capturer des images de qualité avec ses 3 caméras arrière. Xiaomi travaille depuis longtemps sur l’amélioration des caméras de ses smartphones les plus abordables, vous pouvez leur faire confiance. Que demander de plus à ce prix ?

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33W

3 caméras

NFC, prise Jack 3.5 mm et Radio FM

POCO M5s

POCO M5s

Ce téléphone portable chinois ne vous laissera pas indifférent, il est doté d’un dos attrayant disponible en plusieurs couleurs. Son écran est de qualité, avec une diagonale de 6,43 pouces, une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Son cerveau est l’une des puces fabriquées par MediaTek, le Helio G95. Vous n’aurez aucun problème pour profiter de vos applications quotidiennes, c’est un bon processeur. Ce téléphone chinois dispose également de 4 caméras arrière et d’une batterie de 5 000 mAh qui ne vous laissera pas tomber.

MediaTek Helio G95

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,43 pouces, résolution Full HD+

4 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise Jack 3,5 mm, Radio FM et NFC

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy M23

La marque coréenne ne pouvait pas manquer dans cette sélection, l’un de ses téléphones de milieu de gamme les plus intéressants voit également son prix baisser sur Amazon. Vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy M23 pour seulement 214 euros, un prix formidable pour un appareil qui excelle dans tous les domaines. Oui, nous avons un peu exagéré, mais ça vaut le coup.

Vous pourrez en profiter pendant longtemps, il est livré avec un design attrayant, un écran de qualité, un bon processeur fabriqué par Qualcomm et 3 caméras arrière entre autres caractéristiques. Il intègre également la technologie 5G, vous aurez la possibilité de naviguer à grande vitesse.

Qualcomm Snapdragon 750G

Écran de 6,6″ IPS Full HD+ et 120 Hz

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge de 25W

Prise casque, NFC, 5G

