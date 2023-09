Les 6 meilleures applications Android pour savoir si quelqu’un vous vole le Wi-Fi

Découvrez quelles sont les 6 meilleures applications Android pour savoir si quelqu’un est connecté à votre réseau Wi-Fi.

Suspectez-vous que votre voisin vous vole le Wi-Fi? Avec ces 6 applications gratuites, vous pourrez le vérifier et y mettre fin.

Il est certain qu’à plusieurs reprises, vous avez remarqué que votre connexion Internet à la maison est lente et souvent, cela se résout en redémarrant votre routeur opérateur. Cependant, il est possible que vous subissiez ce problème depuis un certain temps et que votre fournisseur de fibre ne vous propose aucune solution, auquel cas il est très probable que quelqu’un vous vole le Wi-Fi.

Précisément pour que vous puissiez éliminer les doutes et vérifier pourquoi votre connexion est lente, nous vous présentons aujourd’hui les 6 meilleures applications de le Play Store pour savoir si quelqu’un vous vole le Wi-Fi. Toutes sont totalement gratuites et très simples à utiliser.

PingTools Network Utilities

PingTools Network Utilities est l’un des outils d’analyse de réseau les plus complets que vous pouvez trouver sur la boutique Google, comme en témoigne sa note de 4,8 sur 5 basée sur plus de 77 000 avis d’utilisateurs et ses plus de 5 millions de téléchargements.

Cette application vous permet de voir en temps réel les appareils connectés à votre Wi-Fi, de faire des pings, de connaître le whois de n’importe quel domaine, d’analyser les ports TCP, et bien plus encore.

PingTools Network Utilities est disponible en deux versions : une version gratuite avec des publicités et une version payante appelée PingTools Pro qui coûte 2,49 euros et qui inclut toutes les fonctionnalités de cet outil pratique.

Téléchargez gratuitement PingTools Network Utilities

Google Play Store | PPingTools Pro (2,49 euros)

WiFiman

WiFiman est une application gratuite qui vous permet de analyser vos réseaux Wi-Fi pour vérifier si un appareil étranger y est connecté et de vérifier également les appareils Bluetooth à proximité.

WiFiman est une application avec une interface simple et soignée qui vous permet également de voir des cartes de puissance du signal Wi-Fi et de réaliser des tests de vitesse.

Téléchargez gratuitement WiFiman

Wi-Fi Monitor

Une autre des applications Android qui vous aidera à détecter les intrus dans votre réseau Wi-Fi est Wi-Fi Monitor, une application qui vous fournit des informations complètes sur votre réseau Wi-Fi, y compris tous les appareils connectés et leurs adresses IP respectives.

Mais ce n’est pas tout, car Wi-Fi Monitor vous permet également de modifier le canal sur lequel vos réseaux Wi-Fi émettent pour améliorer la connexion et vous montre des graphiques sur les performances de votre Wi-Fi sur ses deux fréquences disponibles, 2,4 et 5 GHz.

Téléchargez gratuitement Wi-Fi Monitor

Fing – Scanner de réseau

Fing est une application complète d’analyse de réseaux Wi-Fi dont nous vous avons déjà parlé, qui vous permet de scanner vos réseaux Wi-Fi et de détecter les intrus, car cette application vous montre les nouveaux appareils inconnus chaque fois qu’elle scanne vos réseaux.

De plus, cette application vous donne des informations précises sur les appareils connectés à votre réseau, notamment leurs adresses IP, adresses MAC, noms d’appareils, modèles, fournisseurs et fabricants.

De plus, Fing dispose également d’un outil pour effectuer des tests de vitesse Internet qui vous montre des données utiles telles que la vitesse de téléchargement, la vitesse de téléchargement ou la latence.

Téléchargez gratuitement Fing – Scanner de réseau

Quien usa mi red escaner wifi

Quien usa mi red escaner wifi est une application gratuite qui détecte tous les appareils connectés à votre réseau sans fil et vous fournit des informations utiles à leur sujet, comme s’ils se sont connectés précédemment à vos réseaux Wi-Fi.

Mais cette application va encore plus loin, car elle vous permet d’attribuer des étiquettes aux équipements connectés à votre Wi-Fi afin que vous puissiez détecter en un coup d’œil s’il y a un appareil étranger qui s’est connecté au réseau.

Téléchargez gratuitement Quien usa mi red escaner wifi

Détecteur WiFi: Quién usa WiFi?

Nous terminons cette sélection d’applications avec Détecteur WiFi, une application simple et gratuite qui scanne vos réseaux Wi-Fi et détecte tous les appareils qui y sont connectés. Comme dans les autres options de cette liste, Détecteur WiFi vous permet également de détecter les « voleurs de Wi-Fi », car il vous indique si les appareils sont connus ou s’ils viennent de se connecter récemment à votre réseau sans fil.

Détecteur WiFi vous fournit également des informations complètes sur les appareils connectés à votre réseau, notamment le type d’appareil (mobile, PC, routeur, etc.), leur adresse IP, leur adresse MAC et parfois même leur système d’exploitation, et intègre un bouton qui vous permet d’accéder au panneau de configuration de votre routeur pour changer le canal de vos réseaux Wi-Fi, modifier les mots de passe, etc., ou créer des listes de blocage, parmi d’autres options.

Téléchargez gratuitement Détecteur WiFi: Quién usa WiFi?

