C’est le meilleur téléphone pas cher de realme et vous pouvez l’acheter pour un peu plus de 150 euros.

Plus que prêt pour une utilisation quotidienne de base, vous l’emportez pour 80 euros de moins dans l’une ou l’autre de ses deux versions de mémoire.

Ce téléphone ultrabon marché de realme a tout ce dont vous avez besoin dans votre utilisation quotidienne.

Si vous utilisez votre téléphone pour discuter sur WhatsApp, regarder les dernières publications sur Instagram ou savoir comment arriver à votre destination avec Google Maps, vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour acheter un nouveau smartphone. Notre recommandation est le realme C55, un téléphone qui peut facilement accomplir les tâches les plus courantes, en plus d’offrir une autonomie de 2 jours et une conception distinctive dans son segment.

Nous vous le recommandons non seulement pour ses bonnes performances au quotidien, mais aussi en raison de son prix spectaculaire. Le prix d’origine est de 229 euros pour le modèle 6 Go + 128 Go, mais sur AliExpress Store, vous pouvez l’acheter habituellement pour environ 155 euros. Si vous préférez dépenser un peu plus et obtenir la version 8 Go + 256 Go, vous pouvez la trouver dans la même boutique d’AliExpress Store pour 175 euros, seulement 20 euros de plus.

Comme l’achat se fait sur AliExpress Store, l’expédition se fait depuis la France et en seulement quelques jours, vous avez le téléphone chez vous. De plus, le store offre jusqu’à 80 euros de réduction sur le téléphone, vous économisez donc une belle somme. Sans aucun doute, l’achat du realme C55 là-bas s’avère beaucoup plus rentable que dans d’autres stores comme Amazon et PcComponentes, car ils n’ont généralement pas de réductions aussi importantes.

realme C55

realme C55, le téléphone dont vous avez besoin pour 150 euros

La première chose que vous devez savoir sur ce realme C55, c’est qu’il est disponible en deux couleurs différentes, noir et doré. Le premier est plus classique et élégant, tandis que le second est plus innovant et frappant. Les deux ont une épaisseur de 7,9 millimètres et un poids de 190 grammes, donc ils se sentent très bien en main. De plus, vous n’avez pas besoin de vous soucier d’acheter un étui, car il est inclus dans la boîte.

Vous verrez les images sur un écran énorme de 6,72 pouces avec une technologie LCD, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Nous avons testé le realme C55 pendant quelques semaines et nous pouvons vous assurer que son écran est de qualité, offrant une expérience plus que correcte. Si vous avez l’habitude d’utiliser votre téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube ou des séries sur Netflix, vous l’apprécierez encore plus.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le realme C55 est un téléphone que vous pouvez utiliser sans problème pour les activités les plus courantes. Par là, nous entendons le chat, passer du temps sur les réseaux sociaux, naviguer sur le Web ou écouter de la musique, par exemple. Son processeur est le MediaTek Helio G88, accompagné de realme UI 4.0 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation. D’ailleurs, il est intéressant de noter que vous pouvez étendre sa mémoire avec une microSD.

Avec ce smartphone, vous pourrez également prendre des photos de bonne qualité, surtout dans des scènes bien éclairées. À l’arrière, on retrouve un objectif principal de 64 mégapixels et à l’avant, un objectif de 8 mégapixels. En plus de prendre des selfies, ce dernier vous sert également à déverrouiller l’appareil par reconnaissance faciale. Si vous préférez le lecteur d’empreintes digitales, il est intégré au bouton d’alimentation.

realme C55

Le realme C55 est idéal si vous n’aimez pas dépendre constamment du chargeur. À l’intérieur, il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui tient parfaitement 2 journées avec une utilisation normale, ce qui est très positif. De plus, la charge rapide de 33 W permet de le charger à 100% en un peu plus d’une heure. Le chargeur est également inclus dans la boîte, vous n’avez pas besoin de l’acheter séparément.

Il faut avouer que l’expérience avec le realme C55 nous a beaucoup surpris, il a une meilleure qualité que ce que nous imaginions pour son prix. Si l’on considère que vous pouvez maintenant l’acheter pour 80 euros de moins sur AliExpress Store, nous vous le recommandons encore plus.

