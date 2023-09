Éclairage vs USB-C: quels avantages offre le changement de port sur les iPhone 15

Voici les nombreux avantages et quelques inconvénients de l’arrivée de l’USB-C sur les iPhone 15.

Qu’implique l’arrivée du connecteur USB-C sur les iPhone 15

Le lancement des iPhone 15 et iPhone 15 Pro est très important à plusieurs égards. Ce sont les premiers iPhone à dire au revoir à trois des éléments les plus emblématiques de l’iPhone, tels que le port de chargement Lightning pour le port USB-C, le Switch de silence pour le nouveau bouton d’action et l’encoche, car tous les modèles sont dotés de Dynamic Island.

Cependant, le changement le plus frappant a été l’arrivée du port USB-C. Et maintenant, les deux grandes questions sont: quels avantages apporte cette nouvelle portée? Y a-t-il des inconvénients à ce changement de connecteur?

Quels avantages apporte l’inclusion du port USB-C aux iPhone 15

Bien qu’Apple ait finalement adopté le port USB-C sur les iPhone conformément à la réglementation européenne, il est très bien accueilli et offre plusieurs avantages par rapport au Lightning. Avantages tels que les suivants:

Transfert plus rapide: bien que cet aspect ne bénéficie qu’aux iPhone 15 Pro, car ils disposent d’un USB-C 3 tandis que les iPhone 15 sont équipés d’un USB-C 2. Dans le cas des Pro, cela signifie des vitesses de transfert 20 fois plus rapides. Charge plus rapide: bien que théoriquement l’USB-C permette des vitesses de charge plus rapides, il est vrai que les iPhone 15 n’ont pas été améliorés par rapport à la génération précédente. Une connexion universelle: maintenant que tous les produits importants d’Apple ont l’USB-C, il est possible de charger l’iPhone, l’iPad et le Mac avec le même chargeur. Possibilité de charger d’autres appareils: grâce au port USB-C des iPhone, nous pouvons charger d’autres appareils tels que l’Apple Watch ou les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération. Possibilité d’enregistrer directement sur des disques externes: grâce au port USB-C, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max peuvent enregistrer directement sur un stockage externe afin de gagner du temps en ne dépendant pas du stockage interne de l’appareil.

Quels inconvénients apporte l’inclusion du port USB-C aux iPhone 15

Bien qu’il soit clair que c’est la voie à suivre, le port Lightning est avec nous depuis plus de dix ans, en réalité, il n’est pas encore totalement parti et présente également quelques inconvénients tels que les suivants:

De nombreux câbles ne fonctionnent plus: les câbles que nous avions à la maison ne fonctionnent plus et il est possible que nous devions acheter au moins le chargeur avec connexion USB-C pour pouvoir connecter notre câble. La même chose avec d’autres accessoires. Le Lightning est plus robuste: en raison de sa conception, le connecteur Lightning est plus robuste et difficile à casser.

Il est clair que ce changement est là pour rester. De toute évidence, les inconvénients ne posent aucun problème par rapport aux avantages que nous avons obtenus grâce à l’inclusion du port USB-C sur les iPhone 15. D’autres nouveautés notables des iPhone 15 sont leur bouton d’action ou le zoom 5x des iPhone 15 Pro Max, qui permet de prendre des photos avec un zoom allant jusqu’à 5 fois.

