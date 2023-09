75 pouces, 4K et 700 euros de réduction : avec cette télévision intelligente Samsung bestiale, vous ne voudrez pas vous lever du canapé.

Superbe remise de 700 euros sur une énorme télé avec des images 4K, un son puissant et un accès à Netflix, Prime Video et bien d’autres plateformes.

Avec ce gigantesque smart TV de 75 pouces, vous ne manquerez aucun détail des images.

Il sera beaucoup plus difficile de se lever du canapé si vous optez pour le Samsung Q60C de 75 pouces, un énorme smart TV qui bénéficie d’une remise brutale de 700 euros. Films, séries, documentaires et même actualités, vous pourrez profiter de tout type de contenu en grand avec ce téléviseur intelligent spectaculaire qui offre la meilleure qualité d’image grâce à la résolution 4K et un accès à toutes les plateformes de streaming avec Tizen OS comme logiciel.

La chose la plus impressionnante de ce téléviseur Samsung n’est pas sa taille de 75 pouces ni le 4K, mais la baisse de 700 euros de son prix. Elle coûtait initialement 1 999 euros, mais vous pouvez maintenant l’acheter sur Amazon pour seulement 1 299 euros. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous le recevrez chez vous sans frais de livraison. La Samsung TV Q60C est plus chère dans le store Samsung, où vous pouvez l’acheter pour 1 399 euros, et chez MediaMarkt, où son prix n’est réduit qu’à 1 600 euros.

La Samsung TV Q60C était déjà un achat exceptionnel à son prix d’origine, donc maintenant avec une réduction de 700 euros, elle l’est encore plus. Si vous voulez avoir une salle de cinéma à la maison, saisissez cette opportunité et procurez-vous ce spectaculaire smart TV de 75 pouces.

Obtenez un smart TV Samsung avec 700 euros de réduction

Les deux aspects sur lesquels vous vous concentrez en premier lieu lors du choix de votre nouveau smart TV sont la taille et la qualité des images. Cette télé de Samsung est spectaculaire dans les deux sens, car son écran a une diagonale de 75 pouces et une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels). Si nous ajoutons la technologie QLED, nous pouvons confirmer que le smart TV offre des images très détaillées et riches en couleur, pouvant afficher plus d’un milliard de nuances différentes.

La taille énorme de l’écran donne l’impression d’être dans une salle de cinéma. Cependant, gardez à l’esprit que vous devez vous tenir à quelques mètres de la télé pour protéger vos yeux. La qualité des images va encore plus loin, car la technologie Quantum HDR10+ assure un contraste parfait. En fin de compte, la Samsung TV Q60C offre une excellente expérience visuelle, ce qui fait que vous ne voudrez plus vous lever du canapé.

Attention, vous pouvez non seulement utiliser le smart TV pour regarder des séries, des films ou des émissions de télévision. La fréquence de rafraîchissement de 50 hertz en réalité également une excellente acquisition si vous souhaitez profiter pleinement de vos jeux vidéo préférés. Le son est géré par le téléviseur lui-même, qui est équipé de haut-parleurs puissants avec un son surround 3D qui vous donne l’impression d’être dans la scène elle-même.

Un autre aspect très positif de la Samsung TV Q60C est qu’elle utilise Tizen OS comme système d’exploitation. Cela signifie que vous pouvez accéder à la boutique d’applications de Samsung pour télécharger Netflix, YouTube, Twitch, Spotify, HBO Max et toutes les autres plateformes de streaming que vous pouvez imaginer. De plus, vous pourrez également envoyer du contenu directement depuis votre téléphone portable, ce qui est un outil très utile au quotidien.

Le design de ce téléviseur est impressionnant non seulement en raison de sa grande taille, mais aussi en raison de la finesse réduite des bordures qui entourent l’écran. Ce design Air Slim rend le smart TV plus moderne et offre une visualisation des images plus immersive. En termes de connectivité, il dispose du WiFi, du Bluetooth et de plusieurs ports HDMI et USB.

Toutes ces données confirment que la Samsung Q60C est un smart TV impressionnant à tous égards. Une fois allumé, vous serez captivé par la qualité incroyable de ses images. Et en plus de tout cela, vous économisez 700 euros si vous l’achetez sur Amazon, une opportunité spectaculaire.

