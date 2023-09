Voici les 10 meilleures nouvelles applications pour Android qui sont récemment arrivées sur Google Play

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez ces 10 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui en valent vraiment la peine.

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes du genre à naviguer régulièrement sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites pour Android de tous types, vous êtes chanceux car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur la boutique Google ces dernières semaines.

Sans plus attendre, nous allons vous présenter en détail les 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur Google Play et que vous ne devriez pas ignorer.

Insta Video Downloader

La première nouvelle application du Play Store que nous vous recommandons d’essayer est Insta Video Downloader, un outil pratique qui vous permet de télécharger des images, des vidéos et des stories d’Instagram rapidement et facilement.

Insta Video Downloader est une application totalement gratuite avec des annonces et dispose d’un abonnement « premium » qui supprime les annonces, vous offre des téléchargements illimités et vous permet de télécharger des reels et des histoires sans vous connecter, le tout pour 5,49 euros par an.

Téléchargez gratuitement Insta Video Downloader

Noty Notepad – Prenez des notes

Noty Notepad est bien plus qu’une simple application de prise de notes, car cette application vous permet de prendre des notes avec du texte et des images et de les épingler sur l’écran d’accueil comme des post-it grâce à une série de widgets, de créer des listes de tâches à accomplir et d’organiser toutes vos réunions et événements ainsi que de définir des rappels grâce à une fonctionnalité pratique de calendrier.

De plus, avec Noty Notepad, vous pourrez verrouiller vos notes les plus privées avec un code PIN et synchroniser toutes vos notes sur tous vos appareils Android pour les avoir toujours à portée de main.

Noty Notepad est une application gratuite avec des annonces, que vous pouvez supprimer définitivement en effectuant un seul paiement de 8,99 euros, un montant que vous pouvez couvrir en utilisant le solde accumulé dans Google Rewards avant qu’il n’expire.

Téléchargez gratuitement Noty Notepad – Prenez des notes

LG Smart TV Control Remoto

Vous avez sûrement regretté plus d’une fois de ne pas pouvoir contrôler votre télévision avec votre téléphone car vous ne trouviez pas la télécommande, et maintenant, si vous avez un téléviseur de la marque LG, ceci est possible grâce à LG Smart TV Control Remoto, une application gratuite qui transforme votre smartphone en une télécommande complète pour votre télévision.

Ainsi, cette superbe application pour les téléviseurs LG inclut une télécommande compatible avec les téléviseurs intelligents de LG, qu’ils soient récents ou plus anciens, grâce à laquelle vous pourrez allumer/éteindre la télévision, ajuster le volume et changer de chaîne, un clavier pratique pour faciliter les recherches dans l’interface de la télévision, un pavé tactile de grande taille pour naviguer confortablement sur les sites web et une section avec toutes les chaînes et applications disponibles sur votre téléviseur.

Téléchargez gratuitement LG Smart TV Control Remoto

Plide – Amélioration de photos par IA

Plide est un éditeur de photos simple pour Android qui est capable d’améliorer et de mettre au point vos images en utilisant une technologie avancée d’intelligence artificielle. Ainsi, avec cette application, vous pourrez améliorer la clarté et les détails des photos de manière facile et rapide.

Plide est une application entièrement gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Plide – Amélioration de photos par IA

CashMate : Gagnez des cartes-cadeaux

Nous vous avons déjà parlé des meilleures applications pour gagner de l’argent avec votre téléphone, mais l’une des dernières applications de ce type à arriver sur Google Play est CashMate, une plateforme qui vous rémunère pour accomplir des tâches, jouer à des jeux et répondre à des sondages avec sa propre monnaie virtuelle.

Une fois que vous aurez accumulé suffisamment de monnaie virtuelle, vous pourrez l’échanger contre de l’argent comptant et comme c’est généralement le cas avec ce type d’applications, si vous partagez votre code d’affiliation avec vos amis et qu’ils utilisent également cette application, vos gains augmenteront rapidement.

Téléchargez gratuitement CashMate : Gagnez des cartes-cadeaux

Calendrier des anniversaires et rappels

Si vous avez du mal à vous souvenir des anniversaires de vos amis et de votre famille, vous allez adorer Birthday Calendar & Reminder, une application gratuite qui vous permet de suivre tous les anniversaires, de définir des rappels pour ne pas oublier de souhaiter un joyeux anniversaire à vos proches et de prendre des notes pour chaque anniversaire, comme les années de la personne ou les cadeaux potentiels que vous pouvez lui acheter.

Mais ce n’est pas tout, car Birthday Calendar & Reminder vous permet également d’importer les contacts directement depuis votre carnet d’adresses, de souhaiter directement un joyeux anniversaire aux personnes concernées via WhatsApp, Telegram ou Facebook, de calculer l’âge des personnes célébrées et d’utiliser leurs pratiques widgets pour afficher les prochains anniversaires de vos amis et de votre famille directement sur l’écran d’accueil de votre téléphone.

Téléchargez gratuitement Birthday Calendar & Reminder

Données sur le marché de l’énergie

Comme son nom l’indique, cette application vous fournit des informations complètes et précises sur les prix du marché de l’énergie dans votre pays. Ainsi, grâce à cette application, vous pourrez vérifier le prix de l’électricité et du gaz jour par jour et le visualiser sous forme de tableau ou de graphique.

Données sur le marché de l’énergie est une application gratuite avec des annonces que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Données sur le marché de l’énergie

AI Art Generator

AI Art Generator est un outil pratique alimenté par l’IA qui vous permet de créer des images totalement originales en rédigeant simplement le texte que vous souhaitez voir apparaître sur celles-ci. Une fois le texte rédigé, il vous suffira de choisir parmi l’un des nombreux styles proposés par cette application, parmi lesquels on peut mentionner Noël, portrait photographique, photographie de studio, dessin animé, dessin au crayon, peinture à l’huile, Renaissance, classicisme, photographie détaillée ou anime.

Mais AI Art Generator va plus loin, car avec cette application gratuite, vous pourrez également supprimer et remplacer l’arrière-plan de n’importe quelle image en quelques secondes.

Téléchargez gratuitement AI Art Generator

AI Privacy Browser : Privé et IA

AI Privacy Browser est un navigateur web privé et sécurisé qui bloque toutes les annonces des pages web et utilise GPT-4 comme moteur de recherche, vous permettant ainsi d’utiliser l’IA pour obtenir des résultats de recherche plus complets et précis.

De plus, en utilisant l’IA, cette application vous permet également de créer des publications pour tous types de réseaux sociaux tels qu’Instagram, TikTok, X, YouTube ou Facebook, de rédiger une lettre de présentation pour LinkedIn et de créer des sous-titres pour les vidéos d’Instagram, entre autres options.

Téléchargez gratuitement AI Privacy Browser : Privé et IA

Lexmark

Et enfin, nous terminons cette liste des nouvelles applications gratuites récemment arrivées sur Google Play avec Lexmark, une application grâce à laquelle vous pourrez configurer facilement une imprimante de la marque, vérifier l’état de la cartouche d’encre et commander des recharges, vous abonner au programme d’impression Lexmark OnePrint qui vous envoie une nouvelle cartouche en fonction du nombre d’impressions mensuelles et numériser tout document en utilisant l’appareil photo de votre téléphone.

Les modèles d’imprimantes Lexmark compatibles avec cette application sont les suivants :

Imprimante multifonction laser couleur série 2 de base (MC3224dwe)

Imprimante multifonction laser couleur série 2 (MC3224i)

Imprimante multifonction laser couleur série 3 (MC3326i)

Imprimante multifonction laser couleur série 4 (MC3426i)

Imprimante laser couleur série 2 (C3224dw)

Imprimante laser couleur série 3 (C3326dw)

Imprimante laser couleur série 4 (C3426dw)

Imprimante tout-en-un laser noir et blanc série 2 (MB2236adw)

Imprimante tout-en-un laser noir et blanc série 3 (MB2236i)

Imprimante tout-en-un laser noir et blanc série 4 (MB3442i)

Imprimante laser noir et blanc série 2 (B2236dw)

Imprimante laser noir et blanc série 3 (B3340dw)

Imprimante laser noir et blanc série 4 (B3442dw)

Téléchargez gratuitement Lexmark

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :