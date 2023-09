iPhone 16 Pro : toutes les nouveautés que nous connaissons jusqu'à présent

Voici les huit grandes nouveautés que nous verrions sur les iPhone 16 Pro.

Nous connaissons déjà certaines des nouveautés des iPhone 16 Pro

Je sais, je sais. Il y a à peine plus d’une semaine, les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été lancés, mais les rumeurs ne le savent pas. À un an de la présentation des nouveaux iPhone 16 et iPhone 16 Pro par Apple, nous connaissons déjà certaines de leurs possibles nouveautés, comme le bouton Capture qui serait placé sous le bouton d’alimentation.

Cela est dû au fait que la société à la pomme planifie ses iPhone bien à l’avance et parfois, de petits détails s’échappent, comme ceux que nous allons vous révéler à propos. Il est également vrai que, étant donné que nous sommes à un stade très précoce du développement, de nombreuses caractéristiques pourraient ne pas voir le jour, comme cela a été le cas pour les boutons capacitifs des iPhone 15 Pro.

Les nouveautés que nous verrions sur les iPhone 16 Pro

Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous connaissons déjà huit grandes nouveautés que nous verrions sur les iPhone 16 Pro. Des nouveautés telles que des changements sur leur écran, des améliorations de la connectivité Wi-Fi ou le nouveau bouton appelé Capture Button qui arriverait également sur les modèles de base.

Écrans de 6,3 et 6,9 pouces

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le supposé design de l’iPhone 16 Pro Max a été dévoilé depuis un certain temps. Le nouveau dispositif d’Apple que nous verrions l’année prochaine aurait un design légèrement plus haut, ce qui permettrait d’augmenter la taille de l’écran jusqu’à atteindre 6,9 pouces. Quelque chose qui arriverait également au modèle Pro, qui aurait 6,3 pouces au lieu de 6,1.

Le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max arriverait sur le modèle Pro

Une des principales nouveautés de l’iPhone 15 Pro Max est son zoom qui atteint jusqu’à cinq augmentations. Une nouveauté qui fait la différence entre les deux modèles Pro, puisque le modèle normal dispose des trois augmentations classiques. Cependant, cela changerait avec la gamme d’iPhone 16, car le modèle Pro aurait également le zoom 5x.

Capteur ultra grand angle de 48 mégapixels

Apple continue d’améliorer ses appareils photo. Non seulement nous aurions une lentille principale améliorée ou un meilleur téléobjectif sur les deux modèles, mais selon cette rumeur, sur les iPhone 16 Pro, la lentille ultra grand angle serait également de 48 mégapixels pour offrir une meilleure qualité aux photos prises.

Face ID sous l’écran

Bien que cela soit la rumeur la moins probable, nous savons qu’Apple travaille sur le fait de cacher les capteurs de reconnaissance faciale sous l’écran et de remplacer la « Dynamic Island » présente sur tous les modèles. Cela représenterait une grande avancée, mais nous pourrions aussi bien le voir dans les générations futures plutôt que dans les iPhone 16.

Boutons de volume haptiques

Une des nouveautés que nous devions voir sur les iPhone 15 Pro, mais qui a finalement été retardée. Cela permettrait aux boutons de ne plus être physiques et de nous donner la sensation d’appuyer sur un bouton alors que ce n’est pas le cas. Ce serait quelque chose de similaire à ce que nous avons vu avec le bouton d’accueil des iPhone 7 ou 8.

Wi-Fi 7

Il faudra disposer d’un routeur compatible, mais les iPhone 16 Pro seront équipés de la connectivité Wi-Fi 7, une nouveauté qui améliorera la connectivité et rendra nos iPhone plus rapides lorsqu’ils seront connectés à un réseau de ce type.

Capture Button

Tout comme le bouton d’action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ce nouveau bouton vise à être l’une des caractéristiques de vente les plus importantes des prochains iPhone. Il serait situé du même côté que le bouton d’alimentation, mais vers le bas. Qui sait, peut-être est-il placé là pour que prendre des photos soit beaucoup plus pratique.

Processeurs A18 et A18 Pro

Dans un nouveau communiqué de l’analyste Jeff Pu, pour les investisseurs de la société Haitong International Securities, il a récemment affirmé que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro seront équipés des processeurs A18 à l’intérieur, qui seront fabriqués par TSMC avec un processus de 3 nanomètres utilisant la technique N3E.

Si cela se concrétise, voici à quoi ressemblerait la prochaine gamme d’iPhone :

iPhone 16 : puce A18 (N3E)

iPhone 16 Plus : puce A18 (N3E)

iPhone 16 Pro : puce A18 Pro (N3E)

iPhone 16 Pro Max : puce A18 Pro (N3E)

Il reste encore un an avant qu’Apple ne présente les nouveaux iPhone 16, mais de cette manière, nous pouvons nous faire une idée de toutes les nouveautés que nous pourrions voir sur les nouveaux appareils.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :