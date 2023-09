50 000 évaluations et 17,99 euros : ça doit être le produit le mieux évalué pour votre voiture sur Amazon

Il s’agit d’un élément de base de tout véhicule avec lequel vous voyagez, car il offre plusieurs fonctions que vous devriez utiliser sans toucher à votre téléphone portable.

Avec ce transmetteur et chargeur pour voiture, vous garderez votre téléphone portable en sécurité pour éviter les amendes indésirables.

Avez-vous un port USB dans votre voiture pour charger votre téléphone portable et les autres gadgets ? Lorsque vous êtes en voyage, aimez-vous écouter la radio ou de la musique ? Tout cela est essentiel pour quelqu’un qui utilise son véhicule pour se déplacer en ville ou pour voyager pour le plaisir. Aujourd’hui, je souhaite vous recommander un petit gadget que vous pouvez toujours ranger dans la boîte à gants et qui vous aidera dans plusieurs tâches en conduisant. Il a été évalué par près de 50 000 personnes sur Amazon avec une note moyenne de 4,4 sur 5.

Il s’agit d’un transmetteur FM avec connectivité Bluetooth de LENCENT et plusieurs ports pour charger des appareils. Et le meilleur de tout, c’est qu’il ne coûte que 17,99 euros sur Amazon. Ce n’est pas le modèle le plus simple que vous pouvez trouver, mais ce n’est pas non plus le plus complet, mais c’est extraordinaire pour ce que nous en avons besoin. Ce n’est pas juste un simple chargeur USB pour voiture, c’est plus que ça.

Obtenez un chargeur multifonctionnel pour voiture pour 16 euros

Une des principales caractéristiques de ce transmetteur est sa technologie CVC d’annulation du bruit et du vent, qui garantit des appels téléphoniques clairs et sans interférence. De plus, vous pouvez diffuser votre musique préférée depuis votre appareil vers les haut-parleurs de votre voiture via Bluetooth, une clé USB ou une carte microSD. Il prend en charge une variété de formats musicaux, y compris WMA, MP3, WAV, APE et FLAC, pour que vous puissiez profiter de vos chansons avec la meilleure qualité possible.

Le transmetteur FM Bluetooth de Lencent se soucie également de garder vos appareils chargés pendant le voyage. Avec deux ports USB-A (de 10 et 5W), vous pouvez charger simultanément deux appareils à des vitesses optimales. De plus, l’appareil dispose de multiples protections contre les surintensités, les surtensions, un contrôle intelligent de la température et une protection contre les courts-circuits, pour garantir une charge sécurisée à tout moment.

La sécurité sur la route est essentielle, et ce transmetteur y contribue. Il offre des appels mains libres avec microphone intégré, ce qui signifie que vous pouvez répondre aux appels sans retirer les mains du volant. La navigation vocale depuis l’application de votre téléphone vous guidera de manière claire et précise, vous permettant de rester concentré sur la route.

Ce transmetteur est compatible avec la plupart des smartphones et appareils équipés de Bluetooth. Il se connectera automatiquement à l’appareil apparié que vous avez en mémoire lors de sa mise en marche. De plus, avec une plage de fréquences radio FM couvrant de 87,5 MHz à 108 MHz, vous profiterez d’une expérience musicale et d’actualités stable et sans interférence.

➡️ Voir l’offre Transmetteur FM Bluetooth LENCENT

Ce transmetteur est également pratique car il affiche la tension de la batterie de votre véhicule lorsque vous le connectez au port 12V ou à l’allume-cigare. Son attrayante rétroéclairage LED bleu ajoute une touche de style à l’intérieur de votre véhicule lorsque celui-ci est allumé.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :