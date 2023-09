Découverte d’un océan totalement nouveau sur Terre et la science met en garde sur son avenir

Cet nouvel océan se détache d’un autre déjà existant pour prendre sa propre entité.

Bien que les profondeurs océaniques nous soient inconnues, nous connaissons assez bien le fonctionnement des masses d’eau.

De nombreuses fois, il semble que nous ayons tout appris et soudain tout change. C’est l’un de ces cas, car pour ceux qui n’étaient pas au courant de la discussion scientifique, nous sommes passés du jour au lendemain de quatre océans à cinq avec l’apparition d’un nouveau. C’est assez intéressant car cela va changer notre perception du monde, mais cela a également des implications importantes.

Les mers et les océans de notre planète sont encore en grande partie inconnus. Oui, il est vrai que nous connaissons leur faune la plus superficielle, celle qui nous est apparentée, cela fait partie des meilleurs documentaires et c’est incroyablement intéressant pour nous faire une idée du fonctionnement de tout cela. En réalité, de temps en temps, on découvre des choses d’autres planètes au fond des océans qui nous laissent totalement déconcertés.

Le cinquième océan de la Terre

Selon IfIScience, en 2021, National Geographic a commencé à accepter la désignation de océan Austral pour désigner les eaux qui entourent le pôle sud de notre planète.

Ainsi, ces courants appartenaient auparavant à l’océan Pacifique, Atlantique et Indien, mais ils sont maintenant totalement indépendants et forment ce qui est maintenant appelé l’océan Austral. Le choix du nom est descriptif, car « Austral » fait référence au pôle sud ou à toute chose se référant à quelque chose qui est dans la partie la plus au sud de notre planète.

Jusqu’à très récemment, il y avait 4 océans dans le monde, mais maintenant nous en avons 5, l’océan Austral.

Quoi qu’il en soit, il y a certaines préoccupations concernant les eaux de cet océan, car le changement climatique et le réchauffement planétaire y causent des dommages importants en raison de la fonte des calottes polaires.

En résumé, voici ce que nous avons :

En premier lieu, cet océan a toujours existé, mais les scientifiques ont maintenant déterminé qu’il devait être distingué des autres océans.

Il s’appelle l’ océan Austral et se trouve au pôle sud.

Il est vrai que la situation climatique préoccupe la science, car la fonte des glaces de l'Antarctique pourrait poser des problèmes pour l'avenir de cet océan.

On a également étudié comment d’autres aspects climatiques pourraient affecter cet océan.

National Geographic a été le premier à désigner cet océan.

Cependant, il existe encore un débat sur le fait de lui attribuer une entité distincte ou de le considérer dépendant des autres masses d’eau.

Quoi qu’il en soit, tout cela démontre une chose très claire : malgré la technologie dont dispose l’humanité aujourd’hui par rapport à d’autres époques, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur le fonctionnement de notre planète. Bien que nous essayions de progresser sur le plan technologique et scientifique, il y a encore des obstacles que nous n’avons pas réussi à surmonter et qui sont aujourd’hui un sujet de discussion important.

Cela démontre également que notre concept des choses qui nous entourent n’est pas inébranlable. De nos jours, nous connaissons presque tout ce qui nous entoure dans notre monde, mais la façon dont nous le connaissons et dont nous interagissons avec lui fait apparaître des points aussi intéressants que l’apparition d’un nouvel océan.

