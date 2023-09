Avec cette fonction cachée d’iOS 17, vous ferez en sorte que votre iPhone soit plus rapide

Un ajuste qui fera apparaître les menus contextuels beaucoup plus rapidement.

iOS 17 a un ajustement caché pour que l’iPhone se sente plus rapide

Bien que les iPhone soient parmi les téléphones les plus rapides du marché, il y a une fonction qui pourrait donner l’impression qu’il est un peu plus lent : la durée du Haptic Touch. La durée du Haptic Touch est le temps qu’il faut entre le moment où l’on effectue une pression longue sur un élément de l’écran de l’iPhone et l’apparition du menu contextuel avec les options.

Si vous avez une durée lente du Haptic Touch, les menus contextuels mettront plus de temps à s’afficher lorsque vous effectuerez une pression longue sur une application ou un lien. Ce qui donne une sensation de lenteur à l’iPhone. Cependant, dans iOS 17, une option a été ajoutée pour rendre le Haptic Touch plus rapide et, par conséquent, rendre l’iPhone plus rapide.

Comment rendre l’iPhone plus rapide avec cet ajustement du Haptic Touch

Apple a toujours proposé deux vitesses dans les réglages du Haptic Touch : Lente et Par défaut. Grâce à iOS 17, une nouvelle option s’ajoute à ces deux existantes : Courte. Une option avec laquelle les menus qui apparaissent en effectuant une pression longue s’afficheront beaucoup plus rapidement. Pour le configurer, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Accédez à la section Accessibilité. Touchez Tactile. Accédez à Haptic Touch. Choisissez entre Courte, Par défaut ou Lente. Si vous souhaitez que ce soit plus rapide, choisissez Courte.

Et voilà. En suivant ces étapes, vous aurez modifié la durée du Haptic Touch pour qu’il fonctionne beaucoup plus vite. De plus, si vous souhaitez essayer les trois options, vous pourrez le faire en maintenant une pression longue sur l’icône de la fleur en bas de l’écran.

Et ceci n’est qu’une parmi les nombreuses fonctions cachées présentes dans iOS 17 qui améliorent notre iPhone. Cependant, si vous souhaitez que l’iPhone se sente plus rapide, vous pouvez également essayer de libérer la mémoire RAM, une ressource qui est toujours utile de le faire de temps en temps.

