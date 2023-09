Avec cette astuce simple, vous pouvez économiser jusqu’à 11% de batterie sur votre téléphone Android.

Google nous a révélé il y a quelque temps leurs astuces pour économiser la batterie sur votre téléphone, mais aujourd’hui je vais vous parler d’une astuce simple que j’utilise depuis un certain temps et grâce à laquelle vous allez pouvoir économiser jusqu’à 11% de batterie sur votre smartphone Android .

Économisez la batterie en apportant ce simple ajustement à votre Android

Il est bien connu que les nouveaux réseaux 5G sont plus rapides et puissants que la 4G, mais ils consomment également plus d’énergie . En réalité, une étude récente d’Ookla, une entreprise américaine spécialisée dans l’analyse des réseaux mobiles qui possède un outil connu pour mesurer la vitesse d’Internet, révèle que les réseaux 5G consomment entre 6% et 11% de batterie de plus que les réseaux 4G .

En tenant compte du fait que la 5G n’est pas disponible dans toutes les villes et les villages de France et que, pour le moment, nous ne pouvons pas profiter de tout le potentiel de ces nouveaux réseaux, notre recommandation est que vous modifiez les paramètres de votre téléphone pour qu’il se connecte aux réseaux 4G , de cette façon vous pourrez économiser jusqu’à 11% de batterie à chaque cycle de charge .

Normalement, les téléphones mobiles sont configurés en usine pour se connecter automatiquement aux réseaux 5G et donc, pour modifier ce paramètre et économiser un peu de batterie , vous devez simplement suivre ces étapes simples:

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone Android

de votre téléphone Android Accédez à la section des connexions de votre smartphone

Sélectionnez l’option Réseaux mobiles ou similaire

ou similaire Appuyez sur le bouton Mode réseau ou Type de réseau préféré

ou Enfin, sélectionnez l’option 4G / 3G / 2G ou Préférer la 4G

Une fois cela fait, vous remarquerez que votre téléphone consomme un peu moins et qu’il vous atteint plus facilement à la fin de la journée qu’auparavant, ce qui vous permettra de ne pas avoir à le charger aussi souvent et ainsi augmenter la durée de vie de la batterie .

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :