Un étrange champignon contamine pour la première fois un être humain et la comparaison avec The Last of Us est évidente

Il s’agit de la première fois qu’un champignon de ces caractéristiques infecte un humain.

The Last of Us se rapproche de la réalité avec cette information curieuse

Non, ce n’est pas la série The Last of Us, mais cela pourrait l’être parfaitement, car le scénario n’est pas si farfelu. En réalité, les champignons font partie de notre vie à bien des égards. Il est rare de ne jamais avoir souffert d’un problème lié aux champignons. De plus, de plus en plus de recherches sont menées sur les propriétés surprenantes qu’ils possèdent. Parmi celles-ci, les ordinateurs de champignons développés ces dernières années se distinguent.

Des plantes aux humains : le champignon qui nous rappelle The Last of Us

Jusqu’à présent, la maladie de la tache pourpre était un véritable casse-tête pour les amateurs de jardinage car elle entraînait la perte de toutes sortes de plantes et d’arbres. Le champignon Chondrostereum purpureum se chargeait de dévorer la plante si elle n’était pas traitée aux premiers stades de l’infection. Cependant, cela n’avait jamais posé de problème pour les êtres humains au-delà de la perte de leurs plantes.

Un mycologue (un expert des champignons) originaire d’Inde a été le premier à contracter un cas grave de la maladie de la tache pourpre dans sa gorge. À 61 ans, l’expert possédait une grande expérience dans le domaine et il démontre qu’il existe des cas très rares, essentiellement impossibles, qui peuvent se produire en matière de santé. Dans ce cas, la classification biologique a été sautée à l’échelle de royaumes entiers.

Le mycologue s’est rendu chez le médecin avec une toux, une voix rauque, de la fatigue et une difficulté sévère à avaler. Les médecins ont décidé de recourir aux rayons X pour déterminer si quelque chose obstruait ses voies respiratoires et ont découvert qu’il avait effectivement un abcès rempli de pus dans la trachée, ce qui entravait gravement le fonctionnement de son appareil respiratoire. Lorsqu’ils ont effectué une biopsie de la masse, ils se sont rendu compte qu’aucune bactérie ne correspondait, mais finalement l’un des médecins a eu l’idée de réaliser un test de détection de champignons et bingo !

Ils ont ainsi découvert qu’il avait des filaments de racines de la Chondrostereum purpureum à l’intérieur de lui. En principe, comme le souligne Science Alert, il n’est pas étrange qu’une personne soit infectée par un champignon : depuis le pied de tranchée des soldats de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la candidose dans différentes parties de notre corps. C’est pourquoi cela n’est pas si étrange que cela se produise.

Lorsque les médecins ont demandé un deuxième avis, ils ont découvert que le travail sur le terrain du mycologue en tant que spécialiste des champignons l’avait mis en contact avec des matières en décomposition et d’autres champignons végétaux, ce qui avait fini par l’infecter.

Il est très improbable qu’un événement similaire se reproduise, car c’était totalement fortuit.

Un autre aspect étrange est que le patient possède un système immunitaire totalement fonctionnel. Il n’a aucun problème, ce qui rend d’autant plus étrange que le champignon ait atteint son corps.

Il s’agit d’un événement rare, dont les possibilités de se reproduire sont limitées. En réalité, cela pourrait ne plus jamais se produire. Cependant, cette découverte est vraiment surprenante et il est impossible de ne pas la comparer à certains éléments de la culture populaire, tels que les jeux vidéo et la série The Last of Us.

