Ceci est la friteuse à air la plus vendue sur Amazon cette semaine : elle est idéale pour cuisiner et moins chère.

Cette friteuse à air est un succès en termes de rapport qualité-prix et vous permettra de révolutionner complètement votre alimentation.

Le plateau de 5,5 litres a une grande capacité, vous pourrez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois.

Peut-être que la marque Cosori ne vous dit rien, mais c’est celle en laquelle vous devez avoir confiance si vous voulez acheter une friteuse à air de bonne qualité. En réalité, la friteuse à air la plus vendue sur Amazon cette semaine, et en général, est une Cosori. Nous parlons de la Cosori Premium Chef Edition, qui a une grande capacité de 5,5 litres, 11 modes de cuisson différents et qui réduit l’utilisation d’huile pour rendre votre alimentation beaucoup plus saine.

Pour vous donner une idée du succès de cette Cosori Premium Chef Edition, sachez qu’elle cumule près de 65 000 évaluations dans le store avec une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles. La deuxième friteuse à air la plus vendue a environ 20 000 évaluations, vous voyez que la différence est abyssale. Le succès de cette Premium Chef Edition réside dans son excellent rapport qualité-prix, car vous pouvez la trouver à un prix compris entre 110 et 120 euros sur Amazon.

Oui, nous savons que cette friteuse à air a un prix de vente recommandé de 139,99 euros, mais il est très courant de la trouver en promotion en store. Par conséquent, en plus d’obtenir une friteuse à air qui révolutionnera votre façon de cuisiner, vous économiserez quelques euros sur votre achat. Cette Cosori Premium Chef Edition est en vente chez Ebay et chez PcComponentes, où vous la trouverez également fréquemment en promotion.

Voici la friteuse à air la plus vendue sur Amazon

Le fonctionnement de cette friteuse à air est très simple, c’est pourquoi c’est un appareil électroménager si pratique pour cuisiner. Il vous suffit de préparer les aliments avec les ingrédients de votre choix, ajouter un peu d’huile et les placer dans la friteuse après avoir choisi le mode de cuisson. En seulement quelques minutes, le plat sera prêt et vous pourrez le servir à table.

Si vous n’êtes pas doué en cuisine, cette Cosori Premium Chef Edition peut devenir votre compagne préférée. Sachez qu’elle dispose de 11 programmes prédéfinis basés sur les types d’aliments que vous pouvez cuisiner. Par exemple, si vous voulez préparer du poulet, il vous suffit d’appuyer sur le bouton représentant une cuisse de poulet. Vous pourrez également utiliser des modes prédéfinis pour les légumes, le poisson, les gâteaux et même un mode pour décongeler des aliments congelés.

Avec la Premium Chef Edition, vous pourrez cuisiner pour plusieurs personnes en une seule fois, car elle dispose d’un plateau de 5,5 litres de capacité. Vous pourrez y mettre de grandes quantités de nourriture, vous pouvez déjà penser à inviter vos amis à manger chez vous sans que cela soit un casse-tête. De plus, le plateau est antiadhésif et peut être facilement nettoyé au lave-vaisselle.

Avec cette friteuse à air, les aliments sont délicieux, vous le constaterez rapidement. Sa puissance et le flux d’air chaud font que la nourriture est croustillante à l’extérieur et savoureuse à l’intérieur. En réduisant l’utilisation d’huile, les aliments seront également beaucoup plus sains pour vous.

Il y a d’autres fonctions qui se distinguent dans cette friteuse à air, comme le rappel pour secouer les aliments pendant la cuisson. De cette façon, tous les aliments dans le plateau seront cuits de manière similaire. Si vous manquez d’idées de recettes, ne vous inquiétez pas, car la friteuse est livrée avec un livre de 100 recettes et 100 autres dans l’application mobile pour que vous ayez toujours quelque chose à cuisiner.

En bref, la Cosori Premium Chef Edition est une friteuse à air idéale pour préparer votre nourriture de manière simple, saine et savoureuse. Elle a tendance à baisser régulièrement de prix sur Amazon, où vous la trouverez aux alentours de 110-120 euros. De plus, avec l’abonnement Amazon Prime, vous la recevrez chez vous en seulement quelques heures.

