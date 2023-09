Ceci est la meilleure application pour écouter la radio sur le téléphone mobile : plus de 35 000 stations de radio du monde entier gratuitement.

RadioTime est une application gratuite pour écouter la radio.

Vous recherchez une application pour écouter la radio ? RadioTime est faite pour vous.

Écouter la radio est plus pratique avec RadioTime. Il s’agit d’une nouvelle application qui inclut plus de 35 000 stations de radio de plus de 200 pays. Elle est entièrement gratuite, bien qu’elle contienne des publicités, très intuitive et facile à utiliser. À partir d’elle, vous pouvez écouter des diffusions provenant de pays éloignés, tels que les États-Unis ou la Corée du Nord, ainsi que votre chaîne préférée ou sa filiale régionale. Elle est disponible sur le Play Store pour les smartphones Android.

Toutes les fonctionnalités de cette application

Pour la télécharger, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien situé ci-dessous ce paragraphe. Celui-ci vous redirigera vers sa page sur le Google Play Store, mais vous pouvez également la chercher manuellement. Une fois là-bas, vous pourrez l’installer sur votre appareil mobile, ce qui ne prendra que quelques secondes car elle occupe peu d’espace de stockage.

Téléchargez RadioTime

Une fois installée, lancez-la pour qu’elle détecte automatiquement votre localisation (vous devrez peut-être lui accorder les autorisations nécessaires). En faisant cela, toutes les stations de votre pays détectées seront répertoriées. Vous pouvez parcourir la liste ou rechercher celle qui vous intéresse depuis la barre de recherche en haut. Cette application est très intuitive et dynamique, il vous sera donc très facile de vous y adapter. Nous l’avons testée et n’avons connu que quelques interférences ou problèmes lors des retransmissions. Cependant, elle n’intègre pas les podcasts, pour cela nous devrons utiliser d’autres applications.

Le seul problème est qu’elle est en anglais et qu’elle ne peut pas encore être changée en français. Cependant, nous soulignons qu’elle est si facile à utiliser qu’il n’y a pas de problème. Son interface se divise en 3 sections : Favorites, Discover et Settings. Dans la première, vous pouvez enregistrer les chaînes que vous avez sélectionnées comme favorites ; dans la seconde, vous pouvez découvrir de nouvelles chaînes ou rechercher celle qui vous intéresse ; et dans la dernière, vous pouvez modifier les paramètres de l’application, notamment son apparence avec Set app theme.

Si vous voulez écouter les chaînes d’un autre pays, il vous suffit d’entrer dans la section Discover et de cliquer sur l’icône du drapeau situé dans le coin supérieur droit. Ici, vous pouvez choisir le pays dont vous souhaitez voir les chaînes. Vous pourrez non seulement écouter les chaînes des États-Unis, de l’Irlande ou de la France, entre autres, mais vous pourrez également syntoniser celles des nations hermétiques comme la Corée du Nord ou la Tanzanie.

D’autres choses que vous pouvez faire avec RadioTime :

Ajouter votre propre station radio

Ajouter d’autres stations radio

Créer des listes de stations radio

Activer le mode veille

Passer au mode sombre

Nous l’avons découverte grâce à un post Reddit publié par l’un de ses développeurs. Celui-ci montre tout ce qu’elle peut faire et décrit son fonctionnement. Pour l’instant, elle a déjà été téléchargée plus de 10 000 fois sur le Play Store, car elle n’est disponible que pour Android et non pour iPhone. Il y a de nombreuses applications pour écouter la radio, mais celle-ci est l’une des meilleures.

