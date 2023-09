Une bouteille d’eau avec MagSafe est la chose la plus curieuse que tu verras aujourd’hui, et tu voudras en avoir une pour ton iPhone.

La bouteille Ringo offre l’une des utilisations les plus ingénieuses à ce jour de la technologie MagSafe de l’iPhone.

La bouteille Ringo avec MagSafe peut être utilisée comme trépied ou support pour l’iPhone

Depuis qu’Apple a introduit la technologie MagSafe sur l’iPhone, à commencer par l’iPhone 12, nous avons vu différentes marques d’accessoires lancer différents types de produits compatibles, tels que des batteries sans fil, des bases de charge, des portefeuilles, des chargeurs de voiture, des supports, et plus encore. Mais de temps en temps, une nouvelle marque émerge et lance un accessoire totalement différent de ce qui a été vu jusqu’à présent.

C’est le cas de Ringo, une marque qui a décidé d’utiliser la technologie MagSafe pour lancer une bouteille d’eau avec un support intégré pour l’iPhone. Cela peut sembler une idée assez extravagante, mais elle a plus de sens que ce que l’on pourrait penser.

La bouteille Ringo inclut la compatibilité MagSafe avec les iPhone (et avec d’autres smartphones Android)

La bouteille Ringo n’est pas très différente des bouteilles isothermes classiques qui sont à la mode depuis quelques années. Cependant, elle présente une particularité sur le dessus : un support en forme d’anneau, qui en plus de faire office de poignée pour transporter facilement la bouteille d’un endroit à un autre, dispose d’un anneau magnétique à l’intérieur compatible avec MagSafe.

Ainsi, il est possible d’attacher n’importe quel iPhone lancé à partir de l’iPhone 12 à la bouteille et de le placer dans n’importe quel angle. La marque montre quelques utilisations possibles de ce support, que ce soit pour maintenir le téléphone sur un tapis de course pendant une activité sportive, comme trépied pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos, comme support pour les appels vidéo, et plus encore.

L’anneau magnétique est suffisamment puissant pour maintenir l’appareil attaché sans qu’il tombe. De plus, il permet un inclinaison réglable jusqu’à 90 degrés et une rotation jusqu’à 360 degrés, et selon la marque, il est capable de maintenir les appareils même lorsque la bouteille est vide.

Bien que MagSafe soit une technologie exclusive à l’iPhone, la marque n’a pas oublié ceux d’entre nous qui utilisons des appareils Android. Pour cela, la marque propose à la vente un accessoire équipé d’un système d’aimants en néodyme à double anneau qui peut être attaché à l’arrière de n’importe quel appareil, que ce soit un smartphone Android, un iPad ou tout autre type de tablette, afin de le rendre compatible avec la bouteille. L’accessoire est vendu séparément au prix de 9,99 dollars.

En ce qui concerne la bouteille, elle est disponible en deux tailles et quatre couleurs différentes. Elle est disponible au prix de 79,99 dollars pour le format de 0,7 litre, et de 89,99 dollars pour le grand format de 0,9 litre. Elle peut être achetée sur la boutique officielle de la marque.

