Avec l’application Raccourcis, le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro peut faire ce que vous voulez

Réaliser n’importe quelle tâche avec le bouton d’action des iPhone 15 Pro est possible grâce à l’application Raccourcis.

Le bouton d’action des iPhone 15 Pro remplace l’interrupteur de silence

Cela fait plus d’une semaine que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été lancés sur le marché et l’une de leurs principales nouveautés est le bouton d’action. Un bouton qui remplace le mythique interrupteur de silence qui était présent sur l’iPhone depuis le début. Un bouton auquel vous pouvez attribuer une action depuis les paramètres, parmi lesquelles la possibilité d’exécuter des raccourcis.

Bien qu’il soit possible de lui assigner plusieurs actions, la plus intéressante est sans aucun doute la possibilité d’exécuter n’importe quel raccourci que nous avons enregistré dans notre galerie. De cette manière, le bouton d’action pourra effectuer l’action que nous souhaitons.

Comment configurer le bouton d’action sur l’iPhone 15 Pro

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max disposent d’un nouveau réglage dans l’application Paramètres appelé Bouton d’action. En y accédant, une nouvelle interface s’ouvrira avec laquelle nous pourrons interagir en effectuant des gestes de gauche à droite pour choisir l’action souhaitée parmi les suivantes :

Mettre l’iPhone en silence. Activer un mode de concentration. Ouvrir l’appareil photo. Allumer la lampe torche. Enregistrer une note vocale. Utiliser la loupe. Activer des fonctions d’accessibilité. Exécuter des raccourcis. Aucune action.

Apple a également pensé aux faux positifs possibles et, pour que le bouton d’action effectue une action, il faudra effectuer une longue pression au lieu d’une simple pression. Lorsque l’iPhone le détecte, l’action que vous avez assignée sera exécutée.

L’application Raccourcis déverrouille complètement le bouton d’action

Bien que toutes les options soient bonnes, la possibilité d’exécuter des raccourcis devient l’option la plus intéressante car elle nous permet d’effectuer n’importe quelle action que nous souhaitons à partir du bouton d’action. Un exemple serait un raccourci comprenant différentes actions telles que l’ouverture de l’appareil photo, la création d’une note rapide, etc.

De plus, nous pouvons également jouer avec l’action Si et l’application Actions pour, par exemple, effectuer une action en fonction de l’orientation de notre iPhone. S’il est en position verticale, affichez un menu d’actions, s’il est en position horizontale, ouvrez l’appareil photo.

Las posibilidades del botón de acción de los iPhone 15 Pro son infinitas. Si el iPhone está en vertical → menú de acciones. Si el iPhone está apaisado → abrir la cámara. (La app se llama Actions for Shortcuts) pic.twitter.com/xW2v4klBWS — Fran Besora  (@ifrnb) Septembre 24, 2023

De plus, une autre très bonne option est d’afficher un menu d’actions, mais d’une autre manière. Nous utiliserons une nouvelle action appelée « Afficher un dossier » et pour le configurer, nous devrons suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Appuyez sur Bouton d’action. Choisissez l’option Raccourcis. Appuyez pour sélectionner le raccourci. Sélectionnez l’action Afficher un dossier.

Pour que le processus se déroule bien, il sera nécessaire de créer un dossier dans l’application Raccourcis avec nos 7 raccourcis préférés afin qu’ils puissent s’afficher lors de l’exécution du bouton d’action. Si tout se passe bien, cela devrait ressembler à ceci :

Claramente esta es la mejor opción para el botón de acción. https://t.co/vYOgcCZlhc pic.twitter.com/sRdXg68uC9 — Fran Besora  (@ifrnb) Septembre 25, 2023

Comme vous pouvez le voir, un monde de possibilités s’ouvre avec l’option d’exécution de raccourcis à partir du bouton d’action des iPhone 15 Pro. Maintenant, la chose la plus difficile est de choisir quelle action lui attribuer. Avec l’application Raccourcis, nous pouvons non seulement déverrouiller le bouton d’action, mais aussi créer des automatisations utiles, et dans ce guide, vous trouverez cinq automatisations qui sont très utiles.



