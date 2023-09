La chute brutale des NFT : 95% d’entre eux ne valent plus rien

Une nouvelle étude révèle que la valeur des NFT a chuté et que la plupart d’entre eux n’ont aucune valeur aujourd’hui.

Même ces célèbres « Singeries ennuoyées » n’ont pas réussi à échapper à la crise de valeur des NFT.

Il y a environ 2 ans, nous avons dû apprendre la signification d’un nouveau concept appelé NFT. Ces jetons non fongibles (Non Fungible Token en anglais) existent depuis plus d’une décennie, mais ils sont devenus particulièrement populaires autour de 2021-2022, après la pandémie. L’âge d’or des NFT a été de courte durée, car une nouvelle étude révèle que 95% d’entre eux ne valent plus rien.

Quand nous disons rien, c’est absolument rien, 95% des NFT n’ont aucune valeur aujourd’hui. C’est ce que découvre le site web dappGambl, spécialisé dans les cryptomonnaies, dans une enquête qui nous apprend également que 23 millions de personnes qui ont acheté ces NFT ont perdu tout leur argent investi. Beaucoup pensaient que ces NFT étaient « le futur », mais la réalité est que leur valeur a chuté et il sera très difficile de la récupérer prochainement.

95% des NFT ne valent plus rien

Pendant leur âge d’or, entre 2021 et 2022, les NFT ont réussi à générer des milliards de dollars dans le monde entier. Pour te donner une idée, le NFT le plus cher de l’histoire est The First 5,000 Days, un collage d’images numériques créé par l’artiste Mike Winkelmann. Cette œuvre d’art a été vendue aux enchères en avril 2021 pour un prix final de 69,3 millions de dollars (57 millions d’euros au taux de change).

Ce n’est qu’un exemple du prix extrêmement élevé que ces tokens non fongibles ont pu atteindre. Les singeries ennuoyées du Bored Ape Yacht Club ont également été très célèbres, avec 10 000 designs exclusifs qui ont suscité un vif intérêt parmi les célébrités. Cette exclusivité, le fait qu’il n’y ait pas de NFT identique à celui acheté par l’utilisateur, a été une partie importante de leur succès.

La popularité de ces tokens a même suscité l’intérêt de Facebook. En 2021, nous avons appris que les publications Instagram pouvaient être converties en NFT pour gagner de l’argent avec elles. L’intérêt de la société a été de courte durée, car Meta ne croit plus en ces NFT et les a supprimés de Facebook et Instagram.

Tout ce qui monte redescend, et ces NFT n’ont pas fait exception. Une étude réalisée par le site web dappGambl révèle que 95% des NFT ont complètement perdu leur valeur, ils ne valent plus absolument rien aujourd’hui. Pour parvenir à cette conclusion, les experts du site ont analysé les données de 73 257 collections de NFT. Comme ils le soulignent dans leur propre enquête, les résultats étaient « choquants ».

Pour te donner une idée, 69 795 des 73 257 collections ont une capitalisation de 0 sur le marché de l’Ethereum. Cela signifie que 95% des NFT ont une valeur de 0, ils ne valent absolument rien sur le marché actuel. Selon les données du site web, environ 23 millions d’acheteurs ont perdu l’argent qu’ils avaient initialement investi.

Les chercheurs de dappGambl ont également découvert que 79% des collections de NFT ne sont toujours pas entièrement vendues, ce qui révèle un déséquilibre grave entre l’offre et la demande de ces fichiers numériques. Les artistes se sont lancés dans la création de millions de NFT, mais la réalité est qu’il n’y avait pas autant d’utilisateurs intéressés à les acheter. Pour cette raison, près de 80% des collections sont toujours sans propriétaires.

L’effondrement de ces cryptomonnaies est également attesté par cette donnée : leur marché mouvait 2,8 milliards de dollars par mois en août 2021 et en juillet 2023 il n’a bougé que 80 millions de dollars. Autrement dit, leur marché représente actuellement seulement 3% de ce qu’il était il y a 2 ans. Comme tu peux l’imaginer, le prix du NFT le plus cher de l’histoire, des 10 000 singeries différentes du Bored Ape et de beaucoup d’autres ont considérablement baissé.

Les propriétaires de ces cryptomonnaies regardent vers l’avenir en espérant une résurrection qui leur permettra de récupérer leur argent investi. Comme le souligne dappGambl, seuls ces NFT historiquement pertinents, qui sont des œuvres d’art ou qui ont une certaine utilité, pourront maintenir leur valeur. Les autres, créés dans le seul but de gagner de l’argent, continueront de ne pas susciter l’intérêt des acheteurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :