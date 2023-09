Les 5 meilleures applications avec widgets interactifs pour l’iPhone

Voici cinq des meilleures applications avec des widgets interactifs pour l’iPhone.

Nous allons partager avec vous les 5 meilleures applications avec des widgets interactifs pour l’iPhone. iOS 17 est parmi nous officiellement depuis plusieurs semaines et pendant ce temps, la plupart des applications ont été mises à jour pour ajouter une compatibilité avec l’une des fonctionnalités phares : les widgets interactifs. La grande majorité des applications s’y sont adaptées et il existe de nombreuses propositions dans l’App Store, c’est pourquoi nous avons rassemblé 5 des plus intéressantes.

Les 5 meilleures applications avec des widgets interactifs

Widgetsmith.

Calzy.

Dark Noise.

LookUp.

WidgetPod.

Widgetsmith

Widgetsmith est l’une des applications les plus célèbres en ce qui concerne les widgets pour l’iPhone. Il y a trois ans, elle est devenue virale en raison de sa grande personnalisation, car vous pouvez avoir des widgets que vous créez selon vos préférences, tant sur l’écran verrouillé que sur l’écran d’accueil.

Widgetsmith a également lancé sa proposition de widgets interactifs qui ne laisse personne indifférent. D’une part, nous avons la possibilité de créer un Cover Flow. C’est-à-dire, l’interface emblématique du lecteur iPod. Cela nous permettra d’avoir plusieurs couvertures de listes que nous avons dans Apple Music et de pouvoir les faire défiler et les lire directement depuis le widget lui-même.

De plus, un autre type de widget très intéressant est celui qui permet d’avoir un double widget. Dans mon cas, j’ai une photo et lorsque je clique sur le widget, il affiche les jours restants jusqu’à un événement spécifique. Sans aucun doute, l’une des meilleures applications que vous pouvez télécharger.

Calzy

Calzy est l’une des meilleures applications de calculatrice dans l’App Store. Oui, l’iPhone a la calculatrice native qui est préinstallée par défaut, mais Calzy offre des fonctionnalités que la calculatrice de l’iPhone n’a pas. Comme par exemple, un historique pour pouvoir voir en direct tout ce que vous introduisez, différentes interfaces, icônes, etc.

De plus, c’est une application totalement adaptée aux nouvelles fonctionnalités d’iOS comme les widgets sur l’écran verrouillé, les activités en direct, ainsi que les widgets interactifs d’iOS 17. Sa proposition est un widget taille XL avec lequel vous pouvez utiliser la calculatrice sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Dark Noise

Dark Noise est une application de bruits blancs. Un outil génial si vous recherchez de la concentration ou de la détente. Elle dispose de différents sons, comme par exemple : des bruits blancs comme le marron ou le rose, des sons de pluie, de la nature, des paysages et bien plus encore. De plus, l’application permet de créer nos propres mixes pour pouvoir mélanger des sons avec d’autres afin d’obtenir, par exemple, une plage avec des mouettes.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’elle s’est adaptée à iOS 17 en ajoutant des widgets interactifs grâce auxquels vous pouvez contrôler la lecture depuis l’écran d’accueil, tout comme avec Apple Music. De plus, elle dispose de widgets pour le mode Repos permettant de faire de même lorsque l’iPhone est en mode repos.

LookUp

LookUp est une excellente application pour apprendre l’anglais. Chaque jour, vous pouvez apprendre un nouveau mot, qui est présenté sous la forme d’une carte avec une illustration et sa signification. De plus, vous pouvez obtenir beaucoup d’informations sur le mot, comme sa traduction ou son origine.

Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est qu’elle s’est également adaptée à la fois à iOS 17 et à watchOS 10, car elle dispose maintenant de l’interface plein écran. En ce qui concerne iOS 17, elle dispose de widgets interactifs grâce auxquels vous pouvez écouter la prononciation du nouveau mot du jour depuis l’écran d’accueil sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

WidgetPod

WidgetPod est une autre excellente application si vous aimez la personnalisation. C’est une application qui permet de créer des widgets pour Apple Music ou Spotify, mais contrairement à ceux natifs, elle vous permet de créer ceux que vous souhaitez pour pouvoir contrôler la lecture depuis le widget lui-même. Contrairement à Apple Music, WidgetPod vous permet d’avancer ou de reculer dans les chansons et pas seulement de les mettre en pause.



