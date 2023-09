Ce smartwatch est le plus vendu de la semaine et bénéficie d’une super remise

Si vous êtes un amateur de sport en général et d’entraînement en particulier, cette montre va vous plaire.

Garmin propose un catalogue en ligne de montres de sport, et celle-ci est spécialement conçue pour les coureurs.

Vous aimez le sport et avez besoin de suivre vos activités physiques ? Garmin est un grand fabricant de gadgets pour les sportifs de tous niveaux, et aujourd’hui je veux vous recommander la Garmin Forerunner 255 qui, en plus, bénéficie d’une baisse de prix sur Amazon. C’est l’une des montres connectées les mieux évaluées par les utilisateurs et l’une de celles qui offre la meilleure rapport qualité-prix.

Si vous avez besoin d’une montre qui vous informe de vos progrès et qui vous aide à atteindre vos objectifs, cette Garmin Forerunner 255 est également disponible chez MediaMarkt pour un peu plus cher. Son autonomie élevée, son bon écran et sa fluidité de fonctionnement en font un achat fortement recommandé.

Achetez cette montre de sport exceptionnelle et recommandée

Cette montre utilise la technologie développée par l’équipe Firstbeat Analytics pour mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque pendant votre sommeil. Cela vous fournit des informations précieuses sur votre santé cardiovasculaire et la qualité de votre sommeil. De même, nous connaîtrons nos valeurs tout au long de la journée à cet égard.

Vous pouvez porter votre montre toute la journée grâce à son autonomie de 14 jours en mode montre connectée et jusqu’à 30 heures en mode GPS. Cela vous permet de suivre vos activités sans vous soucier de la charge constante. Utilisez la fonction LiveTrack pour permettre à vos amis et à votre famille de suivre votre position en temps réel pendant vos activités en plein air.

La montre offre plus de 30 activités intégrées, y compris des profils spécifiques pour le triathlon et la natation en eau libre. Vous pouvez facilement passer d’une activité à l’autre pendant vos séances d’entraînement et vos compétitions. Avec des boutons faciles à utiliser, un bracelet en silicone et un écran Amoled de 1,3″ protégé par Corning Gorilla Glass 3, la Forerunner 255 est conçue pour résister à une utilisation intensive et à des conditions difficiles.

La Forerunner 255 évalue vos niveaux de stress et vous offre des rappels de relaxation lorsque vous passez une journée stressante. Cela vous aide à maintenir un équilibre dans votre vie quotidienne. Cette smartwatch enregistre des métriques de course importantes telles que la cadence, la longueur de foulée et le temps de contact au sol, entre autres. Ces données vous aident à améliorer votre technique et vos performances à chaque course.

La montre se connecte à votre smartphone (qu’il s’agisse d’un iPhone ou d’un téléphone Android) pour recevoir des e-mails, des messages texte et des notifications directement à votre poignet. De plus, vous pouvez répondre aux messages texte si vous avez un téléphone Android en dictant les messages avec votre voix.

C’est une très bonne occasion d’obtenir l’une des meilleures montres de sport du marché actuel à un prix imbattable. De son magnifique écran à ses nombreux capteurs, GPS et activités intégrées, cette Forerunner 255 est un bijou pour ceux qui aiment la course.

