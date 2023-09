Utilisateurs Apple découvrant le potentiel de l’USB-C : ils utilisent un iPhone 15 comme un PC

Un utilisateur Apple expert a réussi, avec quelques modifications, à utiliser l’iPhone 15 comme un PC en connectant un moniteur au port USB de type-C.

Et enfin, en 2023, Apple a adopté l’USB de type-C comme connecteur standard sur ses iPhones.

C’était une question de temps, avec l’arrivée du connecteur USB de type-C sur les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro d’Apple, que certains utilisateurs les plus avancés de la pomme explorent leur potentiel et commencent à en tirer parti grâce au port standard que nous utilisons pratiquement tous sur Android depuis des années.

Le fait est qu’il y a encore beaucoup de choses à connaître sur l’USB-C des iPhones qui devront être découvertes, mais la première question a déjà été résolue pour nous par PhoneArena en suivant la trace de ce développeur capable d’utiliser l’iPhone 15 comme un PC en utilisant la sortie vidéo du connecteur USB de type-C.

Et oui, mes amis, cela prendra du temps, mais il est fort probable que la communauté finira par exploiter pleinement l’USB-C des nouveaux iPhones, même si le géant de Cupertino s’acharne à limiter les fonctionnalités et à déclarer d’autres incompatibles, du moins au début.

Pour le moment, ce que nous savons, c’est que l’USB-C est effectivement capable de transmettre de la vidéo directement depuis l’iPhone vers un moniteur externe, en exploitant ainsi toute la puissance de la puce Apple A17 Pro pour tout voir sur un écran plus grand et effectuer des tâches de bureau ou même en tirer une plus grande productivité du dernier fleuron d’Apple grâce au multitâche.

C’est précisément ce que nous montre l’utilisateur @iOS_App_Dev, qui a publié une vidéo montrant la fonctionnalité de son iPhone 15 Pro en tant qu’ordinateur de bureau, connecté à un moniteur Studio Display d’Apple et utilisant une version de démonstration de l’application infiniteX2P Studio, conçue à l’origine pour les tablettes iPad.

iPhone 15 Pro + Studio Display + infiniteX2P Studio Demo. Use your iPhone 15 Pro as a desktop computer. Not everything is perfect. If I figure out a way to line up the iX2P mouse cursor and iOS cursor, it’s not far from being done. pic.twitter.com/lEmUyVvJ0D —  exDeveloper (@iOSAppDev) Septembre 23, 2023

Comme vous pouvez le voir, cette application permet à la tablette ou à l’iPhone dans ce cas d’exécuter plusieurs applications simultanément, créant ainsi la sensation d’un bureau continu, avec des fenêtres de taille variable comme sur n’importe quel Mac et qui peuvent être affichées sur des moniteurs externes sans difficulté majeure.

Ainsi, même si iOS ne dispose pas d’une fonctionnalité similaire à Samsung DeX, nous savons maintenant qu’il y a des options pour faire des choses similaires maintenant que l’USB-C est arrivé dans la vie des fans d’Apple, même si, comme l’a expliqué l’utilisateur lui-même, tout n’est pas aussi simple.

L’application permet d’utiliser des applications en multitâche et avec des fenêtres de taille variable en connectant un iPhone 15 Pro à un Studio Display, bien qu’elle présente actuellement un certain « lag » et nécessitera une optimisation considérable avant qu’Apple n’apporte officiellement une expérience de bureau à ses téléphones.

Il y a un certain décalage lors de l’utilisation de cette application, bien que @iOS_App_Dev lui-même indique que certaines optimisations et itérations de son idée amélioreront probablement les performances. De plus, il est prouvé que même si l’iPhone 15 Pro n’accepte pas nativement l’utilisation d’applications en multitâche, l’expérience est faisable et similaire à celle d’un ordinateur avec macOS sur un grand écran.

En effet, les chipsets des iPhones et des Mac partagent la même base, il n’est donc pas surprenant que nous puissions voir cette expérience de continuité à l’avenir, que de nombreux fabricants cherchent depuis longtemps, avec Samsung et DeX en tête, et Android 12L montrant que Google veut également conquérir les écrans de grande taille.



