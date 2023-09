Dis au revoir : Google abandonne encore l’un de ses produits les plus coûteux et intéressants

Le tableau collaboratif Google Jamboard, qui coûte environ 5 000 dollars, mettra fin à son support le 30 septembre 2024 sans aucun successeur en vue.

Google continue de remplir sa crypte de services intéressants et de produits (trop) innovants.

Cela devient presque drôle. Chaque année, vers la fin, nous passons en revue la liste des services et produits que Google a tués au cours de l’exercice en cours, et il est vrai que cela se termine toujours par une énorme liste plutôt que par cette petite revue mentionnée, avec pas moins de 15 services importants pour l’année 2022.

Cette année 2023, nous en avons déjà quelques-uns, le dernier en date étant Google Podcasts il y a quelques jours, mais ce service, qui sera intégré à YouTube Music, sera accompagné dans la crypte de Google par quelques services importants tels que Archive d’Albums, YouTube Stories, l’application Grasshopper, les vestes intelligentes Jacquard développées en collaboration avec Levi’s, et même l’application native Google Street View pour Android et iOS.

Et le suivant est déjà là, car le tableau intelligent Google Jamboard se rapproche de la fin de son support, comme nos collègues d’Engadget nous le racontent, et cela malgré le fait que ce soit l’un des produits les plus prometteurs et les plus coûteux du département matériel de Mountain View.

Nous avons devant nous un tableau électronique conçu pour l’apprentissage ou le travail collaboratif, pouvant afficher n’importe quoi dessiné ou édité en temps réel sur le tableau à l’aide de l’application Jamboard, ou inversement. Son potentiel est indéniable, mais comme presque tout chez Google, le dispositif était probablement en avance sur son temps et le géant n’a pas su vendre ses atouts dans les environnements où il pourrait le mieux performer.

Nous savons maintenant que l’application Jamboard cessera son support en 2024, alors que le tableau coûte environ 5 000 dollars et que certaines entreprises en utilisent plusieurs.

Google veut se concentrer sur le « Workspace » et sur la suite bureautique Google Docs, il semble donc logique que l’équipe de Jamboard abandonne le projet et se consacre à autre chose après ne pas avoir atteint le succès escompté avec ce tableau électronique 4K.

L’idée de Google est de travailler avec des partenaires externes, et pour ce faire, ils annoncent déjà l’intégration de FigJam, Lucidspark et Miro dans leur espace de travail. De plus, ils confirment que personne ne perdra ses travaux collaboratifs réalisés sur Jamboard, car un outil de rétention ou de migration des données stockées sera proposé. Ils informent également que les ressources et les efforts seront destinés à Workspace de Google et à la suite bureautique en ligne avec Documents, Sheets et Slides.

Le tableau Jamboard avec écran 4K a été mis en vente en 2017 et prendra congé le 30 septembre 2024, avec 7 ans de support et probablement les dernières mises à jour déjà distribuées… Qu’un autre requiem résonne !

