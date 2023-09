Remise exceptionnelle pour ce best-seller Samsung: je l’ai testé et c’est un excellent achat à moins de 300 euros

Plus de 100 euros de réduction pour un téléphone portable que je vous recommande pour ses bonnes performances, la qualité de son écran et sa batterie, avec jusqu’à 2 jours d’autonomie.

L’écran est l’un des points forts de ce Samsung Galaxy que je vous recommande // Image : AndroAall.

Choisir un nouveau téléphone portable est beaucoup plus facile grâce à l’offre spectaculaire proposée par le Samsung Galaxy A34 5G. J’ai testé ce smartphone pendant quelques semaines et je peux vous assurer que c’est un excellent achat à tous points de vue, de l’écran à l’autonomie. Cependant, le plus important en ce moment est que son prix chute à 290 euros chez PcComponentes, ce qui signifie que vous économisez plus de 100 euros sur votre achat.

Ce Samsung Galaxy A34 5G, avec un coût initial de 399 euros, atteint ainsi l’un de ses prix les plus bas de l’histoire. De plus, PcComponentes vous permet de choisir entre le modèle gris ou vert, prend en charge l’expédition et vous assure que vous le recevrez en seulement 1 jour. L’achat est bien meilleur qu’avec Amazon, où son prix est de 304 euros, et qu’avec la boutique Samsung, où il coûte actuellement 349 euros.

Lors de l’analyse du Samsung Galaxy A34 5G, j’ai découvert que c’est un smartphone avec un design magnifique et confortable, un écran de grande qualité, de bonnes performances et une batterie qui dure jusqu’à 2 jours. En fin de compte, il est très complet, c’est pourquoi c’est un véritable best-seller sur le marché. Maintenant que vous pouvez l’obtenir pour moins de 300 euros, c’est sans aucun doute un excellent achat.

Achetez le Samsung Galaxy A34 5G pour moins de 300 euros

Personnellement, le Samsung Galaxy A34 5G m’a conquis dès que je l’ai vu pour la première fois. Samsung a créé un téléphone au design simple, mais séduisant par sa simplicité et les couleurs attrayantes dans lesquelles il est disponible. Les courbes de ses côtés, ainsi qu’une épaisseur de seulement 8,2 millimètres, font qu’il s’adapte très bien à la main. De plus, l’arrière mat n’est pas glissant, ce qui rend la prise en main plus sécurisée.

Il est courant que les téléphones Samsung aient des écrans de très bonne qualité. Ce Galaxy A34 ne fait pas exception et est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les résultats de l’écran sont bons dans tous les sens, de la netteté à la fluidité, ce qui permet de profiter au maximum du contenu multimédia. Le son est géré par deux haut-parleurs qui ont beaucoup de puissance, pas besoin de brancher des écouteurs.

Le MediaTek Dimensity 1080 est le cerveau de ce smartphone, ce qui offre une expérience très positive au quotidien. Avec ce Galaxy A34, vous pourrez utiliser des applications plus légères, telles que WhatsApp ou TikTok, ainsi que des applications plus exigeantes comme les jeux. Si les 128 Go vous semblent insuffisants, vous pouvez étendre le stockage en utilisant l’une des meilleures cartes microSD.

Le Samsung Galaxy A34 5G est un excellent achat pour l’avenir pour 2 raisons. Tout d’abord, c’est l’un des meilleurs téléphones Samsung avec la 5G, il est déjà prêt pour lorsque ces réseaux auront encore plus d’importance. Deuxièmement, il bénéficiera de 4 années de mises à jour d’Android et de 5 années de mises à jour de sécurité. Vous obtenez donc un téléphone qui restera mis à jour et protégé pendant de nombreuses années.

➡️ Voir l’offre Samsung Galaxy A34 5G

Ce téléphone Samsung possède un triple appareil photo arrière dirigé par un objectif de 48 mégapixels. Avec cela, vous pouvez capturer de bonnes images, surtout dans des scènes bien éclairées. Les selfies sont pris en charge par un appareil photo frontal de 16 mégapixels situé dans l’encoche de l’écran. D’autre part, le Galaxy A34 est excellent en termes d’autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh qui tient 2 journées d’utilisation avant de s’éteindre. C’est sans aucun doute un chiffre très positif.

Pendant les semaines où j’ai utilisé le Samsung Galaxy A34 5G comme téléphone personnel, j’ai découvert que c’était un excellent achat. Si l’on ajoute à cela que vous pouvez maintenant l’obtenir avec 100 euros de moins chez PcComponentes, l’achat est encore plus judicieux. Sans aucun doute, vous disposerez d’un téléphone qui vous offrira une bonne expérience pendant de nombreuses années.

