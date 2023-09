Cette bactérie commune peut être la clé pour générer de l’électricité – elle pourrait révolutionner la science

La E. Coli pourrait être incroyablement utile à partir de maintenant.

Cette bactérie cause chaque jour un grand nombre de passage

Près de 950 000 personnes sont décédées en 2019 à cause de l’E. Coli, une bactérie. Malgré les développements des antibiotiques, les infections bactériennes continuent d’être l’une des principales causes de mortalité dans le monde. Surtout dans les régions les moins développées de la planète. Cependant, ces mêmes bactéries infectieuses pourraient avoir une fonction totalement inattendue et utile : générer de l’électricité. Ce n’est pas nouveau, car c’est un domaine de connaissance qui cherche à être exploité depuis 1911, lorsque les piles à combustible microbien ont commencé à être développées. Cependant, il semble qu’il y ait eu beaucoup de progrès dans cette question ces derniers temps.

Malgré les apparences, de nos jours, la science ne se concentre pas uniquement sur GPT-4 et d’autres IAs comme Bard. Au contraire, il y a aussi d’importantes avancées dans la technologie nécessaire pour améliorer nos batteries et dans les sciences de la santé.

C’est pourquoi, voyons ce que les bactéries peuvent apporter au monde du stockage et de la production d’énergie propre.

La bactérie qui pourrait avoir la solution à nos problèmes

Depuis 1911, date mentionnée précédemment, l’humanité cherche à générer de l’électricité grâce aux piles à combustible microbien. Cependant, selon ce qui est expliqué dans ScienceAlert, l’énergie produite par leurs corps est trop faible pour avoir une utilité pratique réelle. C’est pourquoi les scientifiques travaillent depuis des années pour trouver la clé de cette technologie. La solution semble avoir été trouvée par les équipes de l’Institut fédéral suisse de technologie de Lausanne, qui ont réussi à faire en sorte que l’Escherichia Coli (E. Coli) puisse générer de l’énergie de manière surprenante.

L’E. Coli est présente dans de nombreux aspects de notre vie et est une bactérie présente partout, elle est également assez dangereuse pour la santé. Dans ce cas, elle a été trouvée dans les eaux usées des brasseries. Là, ils ont été en mesure de lui donner une capacité améliorée de générer de l’électricité en modifiant son génome pour créer un générateur d’électricité à l’intérieur d’elle-même.

Il existe d’autres microbes exotiques qui produisent de l’électricité de manière naturelle, mais ils ne peuvent le faire qu’en présence de substances chimiques spécifiques – Ardemis Boghossian, chercheur à l’Institut fédéral suisse de Lausanne.

Pour cette raison, compte tenu du fait que l’E. Coli peut se développer dans un large éventail de situations, l’électricité qui peut être générée est multiple. Même les eaux usées de nos foyers peuvent être utiles pour générer de l’électricité. L’une de nos grandes ambitions est de faire de nos déchets des sources d’énergie ou de réutilisation d’une manière quelconque. En ce qui concerne le recyclage, nous avons fait d’énormes progrès en tant qu’espèce, mais la réutilisation était plus complexe jusqu’à présent dans certains aspects tels que les eaux usées.

L’utilisation de l’eau d’une brasserie comme test n’est pas anodine. Les brasseries sont essentielles à cet égard, car elles permettent de créer de grandes concentrations microbiennes dans leurs réservoirs en raison du processus de fermentation et des résidus de sucres et d’alcools qui restent dans les réservoirs de stockage.

Ainsi, il s’agit d’une avancée très intéressante qui pourrait nous orienter vers un monde plus vert et durable à l’avenir.

