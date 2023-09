Adobe lance Photoshop web avec IA : voici la version pour navigateurs de son éditeur le plus populaire

Adobe a intégré l’IA dans la version Web de Photoshop : voici toutes les nouveautés pour la version navigateur de l’éditeur de photos.

Photoshop web avec IA est la grande nouveauté d’Adobe qui vient d’être lancée et améliore toutes les caractéristiques de l’éditeur de photos.

Photoshop est maintenant disponible sur tous les navigateurs, Adobe vient de lancer une version Web avec IA. Oui, l’un des éditeurs professionnels les plus connus au monde a maintenant une version qui peut être utilisée sans avoir besoin d’un équipement puissant. Ce n’est pas une nouveauté pour Adobe, et en réalité, Photoshop dispose d’une version pour navigateurs depuis 2021. Cependant, la situation est maintenant différente en raison de l’intégration de l’IA dans le programme.

La version Web de Photoshop avec IA n’est pas gratuite. Tous les utilisateurs ayant un abonnement Adobe pourront accéder à Photoshop Web avec IA, ce qui signifie également qu’ils pourront télécharger la version pour les différents systèmes d’exploitation. Quels avantages offre Photoshop Web ? Le premier et le plus évident est qu’il peut être utilisé sur presque tous les appareils, sans avoir besoin d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur capable d’exécuter des programmes d’édition.

Photoshop Web avec IA est désormais disponible

Une conception simplifiée avec les fonctionnalités nécessaires. Bien que ce soit une version de Photoshop, elle n’a pas le même design. Adobe a apporté plusieurs ajustements pour intégrer Photoshop Web correctement dans les navigateurs. Parmi ces ajustements, on trouve la modification de la façon dont certaines options apparaissent. En réalité, le thème général de cette version de Photoshop est entièrement blanc avec certains éléments en gris clair.

Pour que Photoshop Web devienne une réalité, Adobe a intégré Firefly. Firefly est capable de détecter et de sélectionner des objets, des personnes, des animaux ou des paysages dans les images, et de leur appliquer automatiquement ou de manière personnalisée des effets, des filtres, des retouches ou des transformations. Par exemple, vous pouvez changer l’arrière-plan d’une photo, ajuster la couleur ou l’éclairage, supprimer des éléments indésirables ou ajouter du texte ou des graphiques.

Pour accéder à Photoshop Web, vous devez simplement avoir un compte Adobe et un navigateur compatible avec la technologie WebAssembly, qui permet d’exécuter le programme en ligne sans perte de performances ni de qualité. Les navigateurs compatibles incluent Chrome, Firefox, Safari et Edge.

De plus, vous devez tenir compte du fait que Photoshop Web nécessite une connexion Internet stable et rapide, car toutes les opérations sont effectuées dans le cloud et dépendent de la bande passante disponible. Si votre connexion est lente ou instable, vous risquez de rencontrer des retards ou des problèmes lors de l’édition de vos photos en ligne.

Un autre aspect important est l’espace de stockage. Photoshop Web vous permet d’ouvrir et de sauvegarder vos fichiers dans le cloud d’Adobe, où vous disposez de 2 Go gratuits lors de la création de votre compte. Si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez l’étendre en souscrivant à l’un des abonnements d’Adobe Creative Cloud, qui vous donnent également accès à d’autres applications et services en ligne d’Adobe.

