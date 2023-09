Le Samsung Galaxy S24 Ultra a fuité: adieu à l’écran courbé et bonjour aux contours symétriques

Filtrage du Samsung Galaxy S24 Ultra : conception et caractéristiques de la bête de la famille Galaxy S24 qui arrivera l’année prochaine.

La conception du Samsung Galaxy S24 Ultra a été dévoilée, révélant les changements à venir avec la nouvelle génération de Samsung Galaxy

Le Samsung Galaxy S24 a été dévoilé aujourd’hui même. La conception de cet appareil Samsung qui sera lancé en 2024 a été dévoilée en détail, montrant l’esthétique avec laquelle il sera présenté. Cependant, les décisions de Samsung pourraient ne pas plaire à tout le monde. Les changements introduits par ce nouvel appareil sont nombreux, et parmi eux, il y a l’adieu à l’écran courbe.

Écran plat et un design très similaire à celui des téléphones Sony. Le prétendu Samsung Galaxy S24 Ultra qui a été dévoilé présenterait un design qui est une évolution claire du Samsung Galaxy S23 Ultra actuel, bien que cette fois-ci, à la fois l’écran et les côtés subiraient une série de changements esthétiques indiquant que Samsung veut parier sur la symétrie. Les côtés et l’écran seraient plats, du moins c’est ce que suggère la fuite.

Écran et côtés plats pour le Samsung Galaxy S24 Ultra

Le dos ne présenterait pas trop de changements. Les images révélées montrent seulement que cette partie de l’appareil serait pratiquement identique à celle du modèle précédent. Ce n’est pas que ce soit quelque chose de mauvais, mais compte tenu des changements sur le devant et sur les côtés, il aurait été attendu que Samsung introduise également de nouvelles fonctionnalités techniques à l’arrière de l’appareil.

Écran de 6,8 pouces avec une résolution WQHD+. Il a été dévoilé que ce serait la taille de l’écran, les bordures seraient extrêmement réduites dans toutes les directions. Cependant, les images révélées pourraient être légèrement trompeuses. Mais compte tenu de l’exercice de conception que Samsung a réalisé au cours des dernières années, il est plus que probable que ce soit l’apparence finale de l’appareil.

Intérieur rempli de spécifications haut de gamme. Ce qui est attendu pour l’intérieur du Samsung Galaxy S24 Ultra, c’est qu’il embarque le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 associé à l’Adreno 730, jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage. Il arriverait avec OneUI 6 au-dessus d’Android 14, les caméras sont un mystère. Mais on s’attend à ce qu’il y ait trois capteurs à l’arrière et un à l’avant.

Aucune disponibilité ni date de sortie pour le Samsung Galaxy S24 Ultra. Logiquement, ceci n’est qu’une des premières fuites, comme cela a été le cas pour le Samsung Galaxy S24. On peut s’attendre à ce que, au cours des prochaines semaines, plus de détails sur cet appareil et sur le reste de la nouvelle gamme haut de gamme de Samsung soient dévoilés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :