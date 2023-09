Un des Samsung Galaxy A les plus populaires reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de septembre 2023 est déjà disponible sur les Samsung Galaxy A52s 5G de plusieurs régions du monde avec la version du firmware A528BXXU5EWH9.

Le Samsung Galaxy A52s 5G en couleur menthe verte

Alors que nous arrivons à la fin du mois de septembre, presque une trentaine de téléphones Samsung ont reçu le dernier correctif de sécurité Android et ce chiffre continue d’augmenter, car le géant coréen poursuit le déploiement de la mise à jour Android de ce mois-ci sur davantage de terminaux de son catalogue.

Une bonne preuve en est que la société coréenne, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, a déjà commencé à déployer cette nouvelle mise à jour de sécurité sur un autre de ses smartphones de milieu de gamme les plus connus, le Samsung Galaxy A52s 5G.

Le Samsung Galaxy est mis à jour avec le correctif de sécurité de septembre 2023

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2023 sur les Samsung Galaxy A52s 5G de plusieurs marchés mondiaux avec la version du firmware A528BXXU5EWH9.

Cette nouvelle mise à jour logicielle pour les Galaxy A52s 5G a une taille de téléchargement de 1,4 Go et comprend le correctif de sécurité de septembre 2023, qui corrige un total de 62 problèmes de sécurité et de confidentialité, dont certains étaient liés à l’application de clavier Samsung, aux paramètres de sécurité, à la messagerie double, au stockage des applications de téléphone et de messages, à la fonction de verrouillage des dossiers One UI, à l’application météo ou aux paramètres de l’écran de verrouillage.

De plus, comme d’habitude, ce correctif de sécurité résout également un certain nombre de problèmes généraux détectés dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore à la fois les performances et la stabilité du téléphone.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est arrivé sur le marché au milieu de l’année 2021 avec Android 11 à bord, a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 au début de l’année dernière, a reçu Android 13 avec One UI 5 fin 2022, et devrait recevoir la mise à jour vers One UI 6 avec Android 14 avant la fin de 2023.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez mettre à jour votre Galaxy simplement en accédant à la section Mise à jour du logiciel et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :