Le meilleur téléphone portable à 130 euros est de Xiaomi, il a Android 13 et un grand avenir devant lui.

Voici le téléphone portable pas cher que j’achèterais maintenant pour les urgences ou pour offrir à une personne âgée.

Le téléphone portable de base a un nom, Redmi 12, et il convient parfaitement à toute personne qui utilise le terminal de manière basique.

Si vous avez besoin d’un bon et pas cher téléphone portable, Xiaomi propose l’un des meilleurs modèles dans ce domaine. Il s’agit du Redmi 12, un smartphone économique qui coûte moins de 200 euros et qui peut être le vôtre dès maintenant pour seulement 126 euros sur AliExpress et 129 euros sur Amazon. Malgré son faible prix, il offre une performance enviable par rapport à d’autres téléphones.

Parmi les modèles pas cher, c’est l’un des meilleurs téléphones mobiles du catalogue Redmi, sans aucun doute. Il dispose d’un écran très décent, d’une autonomie extrêmement longue et d’une performance assez remarquable. C’est un téléphone portable parfait pour une utilisation basique dédiée aux personnes âgées ou comme premier téléphone portable pour un adolescent.

Redmi 12 (4/128 Go)

Redmi 12 (4/128 Go)

Achetez le meilleur téléphone portable pas cher du marché à un prix imbattable

Commençons par son apparence physique. Le Redmi 12 est un téléphone portable mince, avec seulement 8,17 mm d’épaisseur et très léger avec un poids de 198 grammes. Son corps est en plastique et il est résistant à la poussière et à l’eau avec la norme IP53. Malgré son grand écran, il est facile à manipuler à une main en raison de sa minceur.

L’écran qu’il possède est de type LTPS de 6,79 pouces et résolution Full HD+. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend plus fluide et naturel, un verre courbé et protégé par Gorilla Glass et un trou dans la partie supérieure qui cache la caméra frontale. Le lecteur d’empreintes digitales a été relégué sur le côté de l’appareil.

Il n’est pas surprenant de voir une batterie de 5000 mAh dans ce Redmi 12, ni ses près de 3 jours d’autonomie. Nous disposons de charge rapide de 18 W par câble et charge inverse de 9 W pour pouvoir utiliser le téléphone portable comme une batterie externe. Le Redmi 12 pourra être mis à jour vers Android 13 cette année, ce que d’autres téléphones de ce prix et d’autres marques ne peuvent pas dire.

Le moteur de ce téléphone est le Helio G88 de MediaTek, un processeur de 12 nm qui atteint une vitesse de 2 GHz. Cette unité est livrée avec 4 Go de RAM (ce qui devrait être la norme dès maintenant dans la gamme d’entrée) et 128 Go de mémoire interne (idem), extensibles avec des cartes microSD allant jusqu’à 1 To. Ses performances sont assez bonnes et vous aurez du mal à remarquer les ralentissements.

En ce qui concerne les caméras, il dispose d’une triple caméra arrière de 50 MP signée Samsung, avec un objectif grand angle Sony et une lentille macro. Nous pourrons enregistrer en 4K et au ralenti à 120 images par seconde. Et l’objectif avant de 8 MP sera suffisant pour les appels vidéo et les photos de portrait assez définies.

Redmi 12 (4/128 Go)

Redmi 12 (4/128 Go)

Enfin, nous ne devons pas oublier la connectivité de ce Redmi 12. Il dispose de la connectivité 4G, de la possibilité d’utiliser deux cartes SIM physiques, du WiFi 5, du Bluetooth 5.3, du GPS haute précision et également d’un port pour casque Jack de 3,5 mm. On ne peut pas demander plus à un téléphone portable à seulement 126 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :