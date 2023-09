Les nouveaux téléphones Nokia avec Android sont les plus résistants de leur histoire

Nokia a deux nouveaux téléphones mobiles sur le marché qui veulent revendiquer le titre d’appareils ultra-résistants et capables de tout supporter.

Les deux nouveaux téléphones mobiles résistants de Nokia viennent d’être présentés et veulent devenir les compagnons de tout travailleur industriel, comme les mineurs.

Nokia vient de présenter deux nouveaux téléphones mobiles : le Nokia HHRA501X et le Nokia IS540.1. Ce lancement ne serait pas remarquable s’il ne s’agissait pas de deux téléphones qui se présentent au public comme indestructibles. Non, cela n’a rien à voir avec la réputation de Nokia pour créer des appareils résistants. Cette fois-ci, aussi bien le Nokia HHRA501X que le Nokia IS540.1 sont destinés à un secteur industriel et leur conception en est un indicateur.

Les nouveaux téléphones de Nokia arrivent avec une conception robuste et remplie d’éléments de protection. Nokia indique que ces deux appareils sont conçus pour des travaux extrêmes dans lesquels avoir un téléphone mobile conventionnel n’est pas une option. Il s’agit de métiers tels que la construction, l’exploitation minière, l’extraction de gaz ou l’industrie chimique. En réalité, ils ont réussi avec succès un grand nombre de tests techniques de durabilité.

Nokia HHRA501X et Nokia IS540.1 : nouveaux téléphones ultra-résistants

Intérieur équipé par Qualcomm. Étant donné qu’il s’agit de téléphones destinés à un type d’industrie, ils n’intègrent généralement pas de processeurs aussi puissants que ceux de la gamme haute. Nokia a déclaré que l’intérieur du Nokia IS540.1 est équipé du QCM6490 qui, en termes techniques, aurait des performances similaires au Snapdragon 778. De plus, il serait doté de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie de 4 400 mAh qui, pour être honnête, est un peu insuffisante compte tenu du type d’appareil que c’est.

Connectivité pour fonctionner dans le monde entier. Ces deux nouveaux appareils Nokia sont compatibles avec toutes les bandes disponibles, ce qui leur permet de fonctionner dans n’importe quel pays sans aucune limitation. De plus, ils prennent en charge la 5G, ce qui leur offre une vitesse et une portée supérieures dans certaines situations. L’intérieur est accessible, permettant de changer la batterie en cas de besoin, comme lorsque cette dernière est épuisée et que l’on ne souhaite pas attendre qu’elle se recharge complètement.

Le prix et la disponibilité des deux appareils Nokia sont complètement inconnus. Les Nokia HHRA501X et Nokia IS540.1 sont destinés à un public très spécifique. Compte tenu de cela, les prix n’ont pas été communiqués car il est très probable qu’ils cherchent à conclure des accords avec des entreprises pour les commercialiser auprès des travailleurs de ces environnements.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :