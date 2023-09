Le Créateur : date de sortie et plateforme de streaming de la nouvelle création du réalisateur de Rogue One

Le film a une mise en scène vraiment originale.

Il y a de grandes attentes pour ce film

Parmi les meilleurs films de science-fiction et de fantasy qui sortent ce mois-ci, il y en a un qui attire beaucoup l’attention et qui a l’air très prometteur. Il s’appelle The Creator et a été réalisé par Gareth Edwards, le réalisateur du mythique Star Wars: Rogue One. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait beaucoup d’enthousiasme parmi les fans du genre.

Le film est prévu pour le 29 septembre 2023, mais c’est au cinéma. Nous allons donc voir quand il arrivera sur les écrans du monde entier et sur quelles plateformes il atterrira.

De quoi parle The Creator

The Creator est un film de science-fiction dans lequel une guerre à l’échelle mondiale est en cours entre l’humanité et l’intelligence artificielle. Cela conduit l’humanité à l’extinction, car il est vraiment difficile de lutter contre ces machines qui apprennent si facilement.

Il n’y a qu’une seule façon d’empêcher les machines de finalement l’emporter dans cette bataille inattendue : envoyer une équipe d’opérations spéciales pour trouver la source de tous les problèmes et l’éliminer en un seul coup. Le problème est que l’I.A. maîtresse a pris une forme qui fera douter le protagoniste, un militaire réputé : est-elle vraiment une enfant.

Ainsi, Edwards nous plonge dans une situation vraiment complexe où nous allons vraiment nous creuser la tête. Il récupère ainsi l’esprit de la science-fiction classique qui remettait en question tout le temps des dilemmes moraux et humains. Ainsi, le film ne vise pas seulement à être un film d’action mais a d’autres objectifs.

Sur quelle plateforme The Creator sera-t-il diffusé

Il est vrai que The Creator est une œuvre produite par la 20th Century Fox. La célèbre maison de production appartient à Disney depuis 2019, il serait donc étrange que ce film – qui s’inscrit également parfaitement dans leur catalogue – n’arrive pas sur la plateforme de l’usine à idées. Ainsi, a priori et en spéculant simplement à ce sujet, il est très probable que nous le verrons dans le catalogue de Disney+.

The Creator : quand sera-t-il diffusé en streaming

Les films de Disney+ sortent généralement au cinéma à partir d’environ 45 à 90 jours après leur sortie de l’affiche. C’est pourquoi nous pourrions nous attendre à ce que ce film arrive sur Disney+ début de l’année prochaine ou fin de cette année. Cependant, tout dépendra de la performance du film au box-office et de son succès final.

Pour l’instant, la prémisse est très intéressante.

