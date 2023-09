Ce n’est pas Xiaomi ni realme, mais ce mobile a tout ce dont vous avez besoin pour seulement 152 euros.

Le smartphone de Motorola répond à tous les critères, c’est un achat que vous ne pouvez pas manquer.

L’arrière du moto g23 en blanc.

On n’en parle plus autant qu’avant, mais Motorola continue de créer des téléphones très intéressants à un prix surprenant. C’est le cas de notre protagoniste, le Motorola moto g23, qui peut être à vous pour seulement 152 euros. Nous parlons de sa version mondiale, bien sûr, accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le téléphone de la célèbre société est sorti à 199 euros, grâce à Amazon vous avez la possibilité de l’obtenir avec une réduction attrayante. Si vous recherchez un téléphone sûr et fiable pour moins de 200 euros, vous êtes au bon endroit, notre protagoniste dispose de toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne.

Tout ce que vous obtenez avec le téléphone Motorola

À l’avant du moto g23, vous trouverez un bon écran sur lequel vous pourrez profiter de vos films préférés. Il mesure 6,5 pouces et fonctionne en douceur avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De plus, il offre une résolution Full HD+, vous ne manquerez aucun détail.

Sous son châssis se trouve un processeur sur lequel vous pouvez compter. Le Helio G85 fait du bon travail dans toutes les situations, le téléphone Motorola est performant comme prévu. Comme nous l’avons mentionné précédemment, il est accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Et qu’en est-il des caméras? Nous trouvons 3 capteurs à l’arrière doux de ce Motorola. Maximisez-les, vous pourrez prendre de bonnes photos avec son capteur principal de 50 mégapixels, son grand angle de 5 mégapixels et sa caméra macro de 2 mégapixels.

En 2023, même les smartphones les moins chers sont capables d’offrir une bonne expérience utilisateur, la technologie a beaucoup progressé et Android est dans une phase de maturité significative. Vous n’avez pas à payer plus cher pour emporter à la maison un téléphone avec lequel vous pourrez profiter pendant longtemps.

Un milieu de gamme aussi complet que ce Motorola est un bon achat, quel que soit votre point de vue. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée et les prix pourraient augmenter à tout moment.

