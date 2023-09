Plus de 20 téléphones Xiaomi ont déjà leur mise à jour garantie vers MIUI 15. Vérifiez si le vôtre en réalité partie

Un des moments clés approche pour tous les fabricants de smartphones avec une surcouche propriétaire. La mise à jour. Dans le cas de Xiaomi, il ne s’agit pas seulement d’adapter Android 14, la prochaine version du système de Google, à ses smartphones compatibles. Non, cela va encore plus loin, avec la création d’une nouvelle version de sa surcouche propriétaire, MIUI, pour le nouveau système. Dans cette génération, il est temps d’accueillir MIUI 15.

Comme cela s’est produit avec MIUI 14 et les versions précédentes, à chaque nouvelle mise à jour majeure, certains smartphones sont abandonnés en cours de route, certains n’ayant même plus de support de sécurité. L’une des grandes questions pour les utilisateurs de la marque est donc de savoir s’ils auront MIUI 15 sur leurs smartphones. Et nous avons de bonnes nouvelles, les « builds » déjà détectées sur les serveurs de l’entreprise confirment que pas moins de 19 smartphones recevront MIUI 15 dans les mois à venir.

Ces 20 smartphones recevront MIUI 15, et il y en aura d’autres

Avec des dizaines et des dizaines de smartphones Xiaomi en circulation, en ajoutant les trois principales marques du groupe, à savoir Xiaomi, Redmi et POCO, il est logique de déduire que plus de 19 smartphones recevront MIUI 15 lors de futures mises à jour. Tous les modèles lancés cette année, par exemple, avec le Xiaomi 13 Ultra comme le modèle le plus avancé et le Xiaomi Redmi 12C comme le modèle le moins cher de tous.

Mais aujourd’hui, nous parlons de 19 smartphones Xiaomi dont les « builds » ou ROM préliminaires ont déjà été détectées. Nous ne parlons même pas de ROM stables sur le point d’être publiées, mais de versions bêta en plein développement. Il est estimé, en réalité, qu’elles ne commenceront pas à être publiées avant la fin de cette année 2023. Donc, à un moment donné en 2024, espérons-le plus tôt que tard, les 19 modèles détectés recevront leur dose de MIUI 15 par-dessus la version officielle d’Android 14 de Google. Nous ajoutons également le Xiaomi Pad 5, qui a été confirmé il y a quelques jours.

Compte tenu de la façon dont Xiaomi fonctionne généralement, les futurs déploiements doivent être annoncés lorsque nous approchons de la fin de 2023 et devraient coïncider avec l’arrivée du futur Xiaomi 14, qui n’a pas encore de date de lancement sur le marché. C’est à ce moment-là que nous connaîtrons la feuille de route des mises à jour de Xiaomi pour la prochaine saison. Mais en attendant, voici les 19 + 1 modèles de Xiaomi dont l’arrivée sur MIUI 15 est pratiquement garantie, sauf accidents.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi 11T

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 11 5G

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Redmi K50 Gaming

POCO F4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO M5

Xiaomi Pad 5

Source | Xataka Android

