Spotify génère désormais automatiquement des transcriptions des podcasts pendant que vous les écoutez.

Les transcriptions sont autogénérées et sont synchronisées avec l’audio.

Lire le podcast pendant que vous l’écoutez est désormais possible sur Spotify

Spotify intègre des transcriptions dans ses podcasts. Que vous soyez utilisateur gratuit ou Premium, vous pouvez écouter l’audio tout en lisant ce que disent les participants. Cette nouveauté suit l’exemple des chansons, dont nous pouvons lire les paroles pendant que nous les écoutons. Ceci n’est qu’une des 3 nouvelles fonctionnalités que Spotify intégrera à ses podcasts.

Transcriptions, chapitres et contenu supplémentaire

Les transcriptions sont autogénérées et synchronisées avec l’audio, elles s’affichent au fur et à mesure de l’avancement de l’épisode, vous n’aurez pas à les faire défiler manuellement. Faites défiler depuis la couverture jusqu’aux transcriptions pour les visualiser, tel que détaillé dans l’image ci-dessous. Vous pouvez les cliquer pour les afficher en plein écran. Selon la plateforme dans son newsroom, elles sont déjà en cours d’implémentation et arriveront dans les prochaines semaines à plus d’épisodes.

Les autres fonctionnalités sont les chapitres et le contenu supplémentaire. Les premiers distingueront différentes parties d’un épisode, de manière similaire aux chapitres sur YouTube. Les auditeurs pourront ainsi passer à la partie qui les intéresse. La barre de lecture sera segmentée en fragments pour différencier chaque chapitre. En faisant défiler depuis la vue du podcast, vous pourrez visualiser le titre de chacun.

Enfin, nous avons le contenu supplémentaire. En cliquant sur ‘À propos’ (dans la version anglaise), vous aurez accès aux descriptions, aux images et aux recommandations des créateurs. Il sera incorporé dans les prochaines semaines et, tout comme les transcriptions, sera ajouté à de plus en plus de podcasts.

Spotify est la plateforme de podcast la plus écoutée dans le monde entier. Elle compte plus de 100 millions d’auditeurs réguliers et plus d’un demi-million de personnes ont écouté un podcast sur sa plateforme depuis 2019. Elle propose plus de 5 millions de programmes différents. L’annonce de ces fonctionnalités coïncide avec les dates proches de la Journée Internationale du Podcast, célébrée le 30 septembre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :