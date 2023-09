Pixel 8 et Pixel Watch 2 : une nouvelle fuite confirme certains détails des nouveaux appareils de Google

Le célèbre fuiteur Roland Quandt a partagé via WinFuture une fuite qui nous montre de vraies images des Google Pixel 8 et Pixel Watch 2 et confirme certaines caractéristiques de ces trois appareils.

Image dévoilée par WinFuture des Google Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2

Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques semaines, le 4 octobre prochain,Google tiendra un événement au cours duquel il présentera officiellement sa nouvelle gamme de flagships, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro et la deuxième version de sa montre intelligente, le Pixel Watch 2. Plus la date approche, plus nous découvrons de nouvelles choses sur les nouveaux appareils de la société de Mountain View.

En réalité, une récente fuite vient de confirmer certains détails du design, des spécifications et des prix des Google Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 Pro, que nous détaillons ci-dessous.

Les Google Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 révèlent « presque » tous leurs secrets

Le leaker bien connu Roland Quandt a publié un rapport dans le journal WinFuture, dans lequel il partage trois galeries avec des images de marketing officielles des futurs Google Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 qui confirment les fuites précédentes et dans lesquelles il confirme également les spécifications et les prix des nouveaux appareils de la grande G en Europe.

Ainsi, selon cette fuite, le Google Pixel 8 disposera d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, avec un processeur Google Tensor G3 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de mémoire interne, avec un système de caméras composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, en particulier le Sony IMX386, avec une fonction macro et une caméra frontale de 10,5 mégapixels et une batterie de 4 600 mAh.

De son côté, le Google Pixel 8 Pro sera équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution QHD+ de 3120 x 1440 pixels et avec un taux de rafraîchissement adaptatif variant de 1 Hz à 120 Hz, avec le même Google Tensor G3 que le modèle de base, soutenu par 12 Go de RAM et trois versions de stockage interne de 128, 256 et 512 Go, avec un système de caméra triple avec le même capteur principal que le Pixel 8, avec un capteur ultra grand-angle de 64 MP, le Sony IMX787, et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique 5X, avec la même caméra frontale que son petit frère et une batterie de 5 100 mAh.

De plus, cette fuite confirme également que le Google Pixel Watch 2 optera pour un écran OLED de 1,2 pouces, intégrera un processeur Snapdragon W5 Gen1 accompagné de 2 Go de RAM et de 16 Go de mémoire interne, disposera d’une batterie de 306 mAh et sera livré avec Wear OS 4 comme système d’exploitation.

Enfin, selon Roland Quandt, les versions de base des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro coûteront respectivement 799 euros et 1 099 euros et le Google Pixel Watch 2 aura un prix en Europe de 399 euros.

