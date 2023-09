L’iPhone 12 bénéficie d’un de ses prix les plus bas grâce à cette super offre d’Amazon

L’iPhone 12 a un bon prix sur Amazon: il n’a jamais été aussi pas cher.

L’iPhone 12 d’Apple a un excellent rapport qualité-prix.

Si vous recherchiez un iPhone très compétent, mais pas le dernier cri, et à un bon prix, vous avez de la chance. Amazon propose l’iPhone 12 d’Apple à l’un de ses prix les plus bas de l’histoire : il pourrait être à vous pour le prix d’un téléphone d’entrée de gamme, seulement 391 euros. 391 euros pour un iPhone puissant, avec un grand écran et d’excellents appareils photo pour prendre des photos impressionnantes.

L’iPhone 12 a été l’un des modèles les plus vendus tant chez Apple que sur des sites comme Amazon. La raison ? Il est difficile de trouver un téléphone aussi performant à ce prix. Un prix de 391 euros car il s’agit d’un iPhone 12 reconditionné, ce qui ne devrait pas vous décourager, car il est comme neuf, mais moins cher.

iPhone 12

Vaut-il la peine d’acheter l’iPhone 12 en 2023 ?

La réponse est oui. L’iPhone 12 reste un iPhone très performant en 2023, c’est incroyable, mais il y a peu de différences avec certains des iPhone les plus récents. Bien qu’il ait été lancé il y a trois ans, il conserve un design compact, attrayant et élégant, avec un grand écran, de très bons appareils photo et un processeur qui vous permettra de garder l’iPhone pendant de nombreuses années encore et mis à jour avec les dernières versions du système d’exploitation.

L’iPhone 12 dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, ce qui signifie que tout le contenu que vous consultez sera superbe dans toutes les conditions lumineuses. De plus, il est doté de la technologie True Tone, une technologie propre à Apple qui ajuste automatiquement la chaleur de l’écran en fonction de la lumière ambiante.

Par ailleurs, l’ iPhone 12 est équipé du processeur A14 Bionic, une puce puissante qui garantit que quel que soit votre utilisation, l’iPhone sera rapide et ne vous semblera pas lent. Un processeur qui vous permettra également de maintenir l’iPhone à jour avec la dernière version d’iOS pendant de nombreuses années.

N’oublions pas son magnifique système de caméra double objectif (12 + 12 Mp), qui vous permet de réaliser des photos impressionnantes. Comme vous le savez, avec un iPhone, les chiffres importent peu, ce qui importe ce sont les excellents résultats que offre son appareil photo.

iPhone 12

Parmi ses autres caractéristiques, on peut citer la double SIM, Face ID, la résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres de profondeur, le MagSafe et le Ceramic Shield. En bref, vous ne pouvez pas manquer l’occasion d’acheter un iPhone 12 de 64 Go de stockage pour seulement 391 euros. L’un des prix les plus bas jamais proposés pour cet incroyable iPhone d’Apple.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :