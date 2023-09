La nouvelle valise ‘trolley’ en aluminium renforcé de Xiaomi est antichoc, antibactérienne et réserve une surprise de plus

L’avantage des bagages en cabine est que vous avez votre valise avec vous tout le temps et que vous la manipulez, mais elle doit être petite. L’avantage d’enregistrer vos bagages est que vous pouvez utiliser des valises plus grandes, mais elles vont dans la soute de l’avion et, par conséquent, elles sont sujettes à des chocs, des impacts et peuvent endommager ce que vous transportez à l’intérieur.

Oui, vous pouvez réclamer, mais il est fastidieux de devoir justifier des choses auprès de la compagnie aérienne. Vous pouvez aussi être plus prévoyant et voyager avec une valise renforcée, au cas où. Une valise comme celle proposée par Xiaomi sous la marque Mijia.

MIJIA Aluminum Frame Suitcase, une valise cabine renforcée

Sans aucun doute, un mois intense pour Xiaomi, qui a présenté de nombreuses choses en septembre, ses sous-marques sont aussi « on fire », et l’une d’entre elles est Mijia, spécialisée dans la création de tous types de meubles, d’éléments et d’appareils électroménagers intelligents innovants et abordables. Et le dernier en date est le célèbre accessoire Xiaomi / Mijia : la valise MIJIA Aluminum Frame Suitcase.

Avec un design de type Trolley de 20 pouces mesurant 34 cm x 23 cm x 54 cm, la valise MIJIA Aluminum Frame Suitcase utilise un cadre central en alliage d’aluminium de la série 6 et est dotée de protections d’angle en alliage de zinc pour garantir sa solidité. Cela garantit que le cadre ne se déforme pas facilement. De plus, la valise est également équipée de doubles serrures TSA, d’une feuille en polycarbonate composite à haute performance et de roues de type universel avec des moyeux à haute précision développés en interne.

Avec un compartiment même pour les vêtements mouillés

Avec un intérieur possédant un degré antibactérien pouvant atteindre 99% dans ses matériaux, la MIJIA Aluminum Frame Suitcase est également dotée d’une barre de traction réglable en quatre positions, fabriquée en alliage d’aluminium stable grâce à un processus d’anodisation de l’aluminium. De plus, la valise a également réussi une série de tests de certification nationaux pour le marché chinois, tels que le test de résistance aux chocs, le test de résistance à la fatigue, le test de chute de poids, le test de marche et le test de choc de levage.

En ce qui concerne le stockage interne, le trolley renforcé est équipé de sacs en forme de U et de conceptions en forme de X pour ranger divers articles avec souplesse. De plus, la valise dispose également d’un compartiment avec un sac imperméable qui peut « stocker correctement les vêtements mouillés et les rendre plus propres et plus hygiéniques », au cas où vous auriez un problème / un accident. Sans aucun doute, Xiaomi pense à tout.

La MIJIA Aluminum Frame Suitcase est déjà disponible en Chine sur le site Jingdong (JD.com) pour 549 yuans, soit environ 71 euros au taux de change actuel. Viendra-t-il ici en France ? Eh bien, nous aimerions, car c’est idéal pour voyager avec la tablette ou l’ordinateur portable à l’intérieur, en nous assurant qu’il ne leur arrivera rien même si le trolley est frappé.

Source | Gizmochina

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :