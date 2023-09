Si vous changez la batterie de votre iPhone 15, vous perdrez l’une des fonctionnalités les plus utiles de votre téléphone portable

On a découvert que remplacer la batterie d’un iPhone 15 désactive la fonction qui permet de visualiser le nombre de cycles de charge et la date de fabrication de la batterie.

L’arrière d’un iPhone 15 Pro Max de couleur bleue

Les nouveaux iPhone 15 sont les premiers téléphones d’Apple à inclure l’option de consulter le nombre de cycles de charge de la batterie, ainsi que sa date de fabrication, une fonctionnalité qui, combinée avec l’option permettant de visualiser l’état de santé de la batterie, peut s’avérer très utile pour déterminer si la batterie se dégrade trop rapidement. Cependant, cette nouveauté présente une limitation importante.

Le spécialiste des réparations et fondateur d’iCorrect a confirmé lors d’une interview avec Forbes une découverte pas tout à fait plaisante : en remplaçant la batterie d’un iPhone 15 par une autre, la fonction permettant de consulter le nombre de cycles de charge est complètement désactivée.

Vous ne pourrez pas voir le nombre de cycles de charge si vous changez la batterie de l’iPhone 15 vous-même

Après avoir démonté et remplacé la batterie de l’iPhone 15 Pro par une nouvelle originale, la fonction permettant de vérifier le nombre de cycles de charge a été désactivée, comme l’a expliqué Panesar. L’accès à cette fonctionnalité est désactivé, et au lieu du nombre de cycles ou de la date de fabrication et de la première utilisation, le texte « Inconnu » apparaîtra.

Il est probable, cependant, que cela ne se produise que si l’utilisateur décide de remplacer la batterie lui-même ou par le biais d’un service technique non officiel. En le faisant, en plus, l’iPhone affichera un avertissement indiquant qu’il n’est pas possible de déterminer si la batterie est d’origine, même si c’est le cas.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un mouvement de ce genre de la part d’Apple. Récemment, nous avons déjà parlé de la façon dont Apple limite les fonctionnalités de l’iPhone en remplaçant certains de ses composants sans faire appel à un service officiel ou en acquérant les pièces détachées de la société elle-même et en utilisant ses outils de calibrage officiels.

De plus, ce type de mesures n’affecte pas seulement la batterie. Panesar lui-même a découvert que, en cas de remplacement du module de la caméra, le capteur LiDAR perd certaines fonctionnalités et si l’on procède à remplacer l’écran, le mode True Tone cesse également de fonctionner.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :